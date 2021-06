A luglio una nuova edizione delle Nuits du Sud a Vence

Les Nuits du Sud é il festival musicale che da oltre 20 anni fa vibrare ogni estate il cuore della città di Vence: quest’anno si svolgerà ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica dall'8 al 18 luglio in Place du Grand Jardin.





Una piazza nel cuore della città che ha assistito alle performance di tutti i grandi nomi della musica, che ha lanciato artisti fino ad allora sconosciuti e ha dato spazio a giovani talenti.

L’edizione 2021 propone un festival interessante, con un programma eclettico in grado di appassionare il pubblico e di dare spessore alla manifestazione.