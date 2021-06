Nuove vie pedonali a Nizza accompagneranno l’affievolimento delle regole anti Covid

Si affievoliscono le regole di uscita dalla situazione pandemica in Francia: a partire dal 9 giugno e fino al 30 giugno il coprifuoco sarà spostato dalle 21 alle 23 e bar e ristoranti potranno ospitare fino al 100% dei clienti nei dehors esterni e fino al 50% della capienza all’interno, pur con la regola di non più di 6 persone sedute al medesimo tavolino.

La città di Nizza si adegua alla nuova regola e, in accordo con le associazioni di categoria, per agevolare la ripresa delle attività, attiverà la pedonalizzazione di alcune strade particolarmente importanti per lo shopping e per la presenza di bar e ristoranti.



A partire dal 9 giugno diventeranno pedonali le seguenti strade

Rue Delille : la chiusura al traffico nel tratto tra Place Marshall e Rue Gioffredo, già pedonale dal venerdì alle 18 alla domenica alla stessa ora18:00, sarà reso permanente dal 9 giugno, dal lunedì alla domenica. La circolazione sarà possibile gli aventi titolo e, dalle 4 alle 11, per le consegne.

: la chiusura al traffico nel tratto tra Place Marshall e Rue Gioffredo, già pedonale dal venerdì alle 18 alla domenica alla stessa ora18:00, sarà reso permanente dal 9 giugno, dal lunedì alla domenica. La circolazione sarà possibile gli aventi titolo e, dalle 4 alle 11, per le consegne. Rue Chauvain (integralmente): permanente dal venerdì alle 18,30 alla domenica sera alle 22,30.

(integralmente): permanente dal venerdì alle 18,30 alla domenica sera alle 22,30. Rue Alberti (tratto tra Rue Gioffredo e Rue Hôtel des Postes): il giovedì sera dalle 18,30 alle 22,30;

(tratto tra Rue Gioffredo e Rue Hôtel des Postes): il giovedì sera dalle 18,30 alle 22,30; Rue Lascaris (tratto tra Rue Bavastro e Rue Guisol): il sabato sera dalle 18,30 alle 22,30.

Durante il periodo di chiusura al traffico saranno organizzati momenti di intrattenimento musicale con un rigido controllo del rispetto delle normative sul distanziamento fisico e la protezione personale.



Durante la chiusura delle quattro strade saranno deviate le linee di autobus interessate.