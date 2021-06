Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti.

ANTIBES

Les Casemates de la création - Exposition Olivieri

Fino al 30 giugno 2021

Casemate Comte



Marché de l'artisanat d'art

Sabato 5 giugno 2021

À Place des Martyrs de la Résistance



CAGNES SUR MER

Trigames - Support des Championnats de France Ld

5 e 6 giugno 2021

Cagnes-sur-Mer

Ce triathlon qui emprunte le mythique Col de Vence et les routes de l’arrière pays.

Description :

7:00 Format L

3 Km de Natation au départ de la plage de l'Hippodrome. 2 Boucles de 1,5 km avec Sortie à l'Australienne.

- Parcours vélo - 93 Km - 1740 D+

- Parcours Course à pied - 100 % Bord de mer - 100 % Plat

20 Km - 4 boucles de 5 km avec chouchou

8:00 - Format M

1,5 Km de Natation au départ de la plage de l'Hippodrome.

- Parcours vélo 35 km

- Parcours Course à pied - 100 % Bord de mer - 100 % Plat

10 Km - 2 boucles de 5 km avec chouchou



CANNES

BOCCA CABANA CUP

Sabato 5 e domenica 6 giugno 2021

Promenade Romano Boccacabana



CAP D'AIL

Rêves de jardins, jardins rêvés

Fino al 17 settembre 2021

Villa Les Camelias

17 av Raymond Gramaglia - 06320 CAP D'AIL



CARROS

Journées portes ouvertes des ateliers d'artistes

Fino al 6 giugno 2021

Carros village



EZE

Rendez-vous aux Jardins - Eze

Sabato 5 giugno 2021

Jardin exotique d'Eze

20, rue du Château



MENTON

FESTIVAL DES JARDINS DE LA CÔTE D’AZUR

Fino al 9 giugno 2021

Jardins Biovès



La ville à Vélo !

Visite promenade de la ville en Vélo

Partenza Musée du Bastion tutti i giovedì ore 9,30

Durée : 2h

Tarif : 9 € Vélo électriques à disposition, venir avec son matériel de sécurité et une bouteille d’eau.

Musée du Bastion

2 Quai de Monléon



Exposition: Le Bastion, d’Honoré II à Jean Cocteau

Fino a settembre 2021

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III 06500 Menton



VISITE GUIDÉE : LE JARDIN SERRE DE LA MADONE

Giovedì 3 giugno 2021 ore 15

Venerdì 4 giugno 2021 ore 15

Sabato 5 giugno 2021 ore 15

Domenica 6 giugno 2021 ore 15

Martedì 8 giugno 2021 ore 15

Mercoledì 9 giugno 2021 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio, 06500 Menton



Visite guidée : JARDIN REMARQUABLE LE MAS FLOFARO

Giovedì 3 giugno 2021 ore 11,30

Domenica 6 giugno 2021 ore 11,30

69, corniche André Tardieu



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 3 giugno 2021 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



VISITE GUIDÉE: LE JARDIN DES COLOMBIÈRES

Venerdì 4 giugno 2021 ore 10,30

Martedì 8 giugno 2021 ore 10,30

312 Route de Super Garavan



VISITE GUIDÉE: LE JARDIN DE MARIA SERENA

Venerdì 4 giugno 2021 ore 14,30

21 Prom. Reine Astrid



VISITE GUIDÉE: LE JARDIN FONTANA ROSA

Venerdì 4 giugno 2021 ore 10

Lunedì 7 giugno 2021 ore 10

Jardin Fontana Rosa

Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 7 giugno 2021 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



VISITE GUIDÉE LES RUELLES DE L’HISTOIRE

Martedì 8 giugno 2021 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



MONACO

Monte-Carlo Film Festival de la Comédie 2021

Fino al 5 giugno 2021

Grimaldi Forum Monaco

avenue Princesse Grace



Tueurs de Dames

sabato 5 juin 2021 ore 15h

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Série Grande Saison

Domenica 6 giugno 2021 ore 18

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Tammurrianti World Project

Martedì 8 giugno 2021 ore 19,30

Théâtre des Variétés

Boulevard Albert Ier



Récital de piano

Mercoledì 9 giugno 2021 ore 20

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Festival des Jardins

Fino a mercoledì 9 giugno

Terrasses du Casino



Monarchèo

Fino al 30 giugno 2021

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Marginalia

Fino al 5 settembre 2021

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Sauber

Avenue Princesse Grace



Shimabuku

Fino al 3 ottobre 2021

Nouveau Musée National de Monaco

Villa Paloma



NIZZA

Les Elucubrations d’un homme soudain frappé par la grâce

4 e 5 giugno 2021

Théâtre National de Nice

Promenade des Arts



Roxane

Dal 5 al 20 giugno 2021

Port de Nice - Esplanade de la Douane

Horaires :

19:00 : samedi, dimanche et mardi. 21:00 jeudi 10 juin au dimanche 20 juin

Quai Amiral Infernet



Orchestre d’Harmonie de La Ville de Nice

Domenica 6 giugno 2021

Kiosque à Musique

Horaires: 15:30

Jardin Albert 1er



Mostra pittura Steve Tavitian « Nus et soleil »

Fino al 6 giugno 2021

Galerie Lou Babazouk

8 rue de la loge



Werther de Jules Massenet

Fino al 6 giugno 2021

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule - 06300 NICE



Fernanda Goreti « Contrastes »

Fino al 6 giugno 2021

Galerie Lou Babazouk

8 rue de la loge - 06300 NICE



Hugo au Bistrot

Dall'8 al 16 giugno 2021

Théâtre National de Nice

20:30 les mardis et les mercredi. 20:00 jeudi. 20:30 vendredi. 15:30 samedi. Durée : 1h30. À partir de 11 ans.

Promenade des Arts



Ballet Nice Méditerranée

Dall'8 al 19 giugno 2021

Kiosque à Musique

Horaires:

12:00 - Sauf samedi 12, dimanche 13, lundi 14, et mardi 15 juin.

Jardin Albert 1er



Circo!

Mercoledì 9 giugno'2021

Salle Jedrinsky de la Diacosmie

Horaires :

14:30 et 17:00

Nice la Plaine - 8 avenue Claude Debussy



Concert Symphonique - Perruchon, Saint-Saens, Poulenc

12 e 13 giugno 2021

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule - 06300 NICE



Hygie et Panacée de Frédérique Nalbandian

Fino al 12 giugno 2021

Galerie Eva Vautier

2 rue Vernier - 06000 NICE



Nice, Sur les traces de Charles Nègre

Fino al 13 giugno 2021

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier - 06300 NICE



Antoine de Saint-Exupéry à Nice

Fino al 14 giugno 2021

Musée Masséna

65 rue de France - 35 Promenade des Anglais



Fonds International d’Objets Imprimés de Petite Taille

Fino al 19 giugno 2021

La Station

89 route de Turin



Sur Les Bords, 9° Version

Fino al 25 giugno 2021

Maison Abandonnée [villa Cameline]

43 avenue Monplaisir



She-Bam Pow Pop Wizz! Les Amazones Du Pop

Fino al 29 agosto 2021

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.AM.A.C.

Place Yves Klein



Cécile Bart : Je suis bleue

Fino al 30 agosto 2021

Musée National Marc Chagall

36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)



Photographes en Asie "Inside Japan" Roberto Badin

Fino al 27 settembre 2021

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



La Bataille des Beaux-Arts. Art et Politique à Nice au XIXe siècle

Fino al 31 ottobre 2021

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 av des Baumettes -



La Télé de Moya – Oh la la, quelle histoire !

Fino al 13 novembre 2021

l'Artistique, Centre d'arts et de Culture

27 bd Dubouchage - 06000 NICE



Cent portraits pour un siècle

Fino al 14 novembre 2021

Palais Lascaris

15 rue Droite



"Dans un monde flottant" Caribaï, artiste peintre

Fino al 15 dicembre 2021

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Médias et Sport

Fino al 2 gennaio 2022

Musée National du Sport

Bd des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



Sosno Squatte l'Antique

Fino al 23 gennaio 2022

Musée d'Archéologie de Nice Cimiez

160 av des Arènes de Cimiez - 06100 NICE



VENCE

Gravel Trophy

5 e 6 giugno 2021

Place Grand Jardin - Villa Alexandrine