Swing Monte-Carlo inaugura con il tema dei “Giardini meravigliosi”, appuntamento il 21 giugno

L’appuntamento è fissato per la serata di lancio di Swing Monte-Carlo! il 21 giugno con, in programma, animazioni, musica, apertura serale dei negozi ma anche l’inaugurazione del Summer Lounge by Mada One, pop-up restaurant sulla terrazza centrale dei Giardini dei Boulingrins con spazio lounge, servizio bevande e fooding.

Swing Monte-Carlo! festeggia l’estate con la sua seconda edizione e ritorna con ancora più attività e offerte a partire dal 21 giugno 2021. Attraverso Swing Monte-Carlo! Estate 2021, Monte-Carlo Société des Bains de Mer propone ai suoi ospiti di evadere dalla realtà per un giorno (o anche di più se lo si desidera) a Monaco, che sia per una fuga romantica, in famiglia o ancora per scoprire le novità di quest’estate attraverso i “Summer hits 2021”! Swing Monte-Carlo! è la dimostrazione che ancora una volta Monaco è la destinazione imprescindibile di quest’estate.

Uno shopping dal profumo estivo

Per l’occasione, le vetrine dei negozi, le terrazze, i viali, i giardini e le piazze della Promenade Monte-Carlo Shopping saranno ornati con vegetali e fiori. Naturale, tropicale, monocromo, onirico, minimalista, futurista… questi giardini di una lussureggiante varietà sono stati immaginati per moltiplicare i piaceri da osservare e da assaporare proprio mentre usciamo da un periodo davvero senza precedenti... Monte-Carlo e le sue case di lusso sanno coniugare fantasia ed eleganza e la scenografia di questi giardini sarà anche il modo ideale per scoprire le nuove collezioni Summer 2021.

Swing Monte-Carlo ! Dal 21 giugno al 31 agosto 2021