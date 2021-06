Ci siamo quasi: il prolungamento della Promenade du Paillon compie un altro passo

Nove mesi dopo la decisione del Consiglio Municipale e quattro mesi dopo la pubblicazione del bando, a Nizza è stata avviata la concertazione pubblica per giungere al via definitivo di una delle opere più attese (e anche più discusse) degli ultimi anni: il prolungamento della Promenade du Paillon fino alla Foire de Nice.

E’ il caso di scriverlo: non in tutte le Nazioni le procedure per giungere alla realizzazione di un’opera pubblica sono bibliche.

La concertazione è il penultimo “passaggio” burocratico prima del via definitivo da parte dei Consigli municipale e metropolitano: gli atti sono tutti depositati alla Bibliothèque Louis Nucéra, dal martedì al sabato dalle 13 alle 18 e ciascuno potrà prenderne visione e comunicare le proprie osservazioni: c’è tempo fino al 31 luglio, poi anche questa fase si concluderà.

Per chi non è nelle condizioni di recarsi alla biblioteca, che si trova in Place Yves Klein a lato dell’ingresso del MAMAC, vi è la possibilità di affidarsi alla rete , cliccando qui



L’intervento che riguarderà 13,7 ettari nel pieno centro della città, destinato ad accrescerne il polmone verde.

I lavori porteranno ad abbattere l’Acropolis e il teatro Nazionale ed a prolungare la Promenade du Paillon fino al palazzo delle esposizioni.

La “Foire de Nice” si trasformerà , infatti, almeno in parte, in Museo del Carnevale oltre che in luogo per la predisposizione dei carri per le sfilate.

Proprio dalla vendita degli attuali spazi che ospitano i lavoratori utilizzati dai carnavaliers consentirà di reperire parte dei fondi necessari per finanziare l’opera.

Tante le ragioni a supporto di una scelta che è destinata a cambiare volto al centro di Nizza ed a prolungare l’area turistica verso il Paillon.

La prima di carattere sanitario: le modifiche climatiche ed ambientali richiedono interventi, soprattutto nei centri cittadini, che, attraverso modifiche ambientali, riducano il riscaldamento dell’aria. In questo senso l’adjoint alla salute e all’ecologia, Richard Chemla, ha assicurato che il prolungamento della Promenade du Paillon si rivelerà essenziale per i prossimi cinquanta anni, assicurando una diminuzione della temperatura in un’area fortemente a rischio.

Altra ragione, il riconoscimento di parte della città di Nizza quale patrimonio dell’umanità da parte dell’Unesco: si tratta di un “dossier”, ormai giunto all’ultimo miglio, che prende in carico una buona parte della città, il suo sviluppo turistico ed i suoi palazzi, oltre naturalmente alla Promenade.

L’Acropolis non era inclusa nel dossier, proprio perché avulsa dalla logica architettonica che l’Unesco si appresta premiare e il suo abbattimento costituiva un impegno proprio per giungere a portare a termine un obiettivo ambizioso oltre che importante sotto il profilo turistico e del richiamo della città.

Risultato: spariranno i due “corpi avulsi” l’Acropolis e il teatro Nazionale, solo il Mamac, con la sua splendida terrazza ed i giardini, rimarrà al suo posto, al centro della nuova passeggiata che consentirà di giungere fin dove il Paillon scorre a cielo aperto, dove si sta intervenendo con opere sulle rive del fiume per renderle fruibili.

Il costo dell’intera opera sarà di 2,4 milioni di euro, dei quali l’80% a carico della città di Nizza. Si stima che il cantiere sarà aperto nel 2023 e che nel 2026 le opere saranno consegnate alla città.