Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. Saint Blaise (Foto)

In bicicletta fino a Saint Blaise e poi un tour alla scoperta dei sentieri che si snodano intorno con vista sui ruderi del castello, ecco cosa ci propone oggi Danilo Radaelli.

Piccolo villaggio, arroccato ad un'altitudine di 350 metri, Saint-Blaise è il regno degli escursionisti. Il paese, dal fascino tranquillo, si estende su 804 ettari, dalle maestose sponde del Var alla cima delle colline che dominano la RM 6202 a meno di 20 km da Nizza. La città fa parte del cantone di Levens, l'origine del suo nome deriva dall'omonimo santo (San Biagio) e conta poco meno di mille abitanti.

La chiesa situata nel centro del paese merita una sosta per la qualità del suo recente restauro e decorazione. Questa chiesa è stata costruita nel 1953 sul sito della vecchia cappella di Saint-Blaise, eretta in parrocchia nel 1777 su iniziativa dell'abate di Saint-Pons Antoine François Rambaudi. All'inizio del 1777, padre Rambaudi notò che "gli abitanti del suo feudo di Saint-Blaise erano privi di una chiesa parrocchiale ed erano costretti ad andare, per le loro patiche religiose, a Levens o Aspremont, luoghi distanti. In precedenza, la chiesa era solo una semplice cappella rurale.

La chiesa di San Biagio del 1953, che ospita due oli su tela: "La Vergine con il Rosario" (XVII secolo) e "Il guaritore" del XVIII secolo.

Dietro il coro vi è la statua di Saint Blaise, patrono della parrocchia.

Il sole ed il "soleggiamento" hanno favorito la coltura della vigna, dell'ulivo e degli alberi da frutta, con particolare riferimento ai i fichi.