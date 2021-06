Trasforma gli ambienti con arredi di design Situér Milano, la forza dell’acciaio in stile minimal

Stile essenziale e linee moderne si fondono nella proposta di arredi di Situér Milano. L’atelier di mobili di design in metallo Made in Italy reinterpreta il caos dei materiali industriali creando collezioni minimali che fanno la differenza nell’arredamento professionale e non solo.

Ideale per negozi, allestimenti e progetti di design, l’offerta si nutre della maestria nella lavorazione dell’acciaio ereditata da Castellani. it Srl, azienda attiva da oltre 60 anni nella produzione di arredi aziendali. A questa si aggiungono il forte portato innovativo e la produzione 100% eco-friendly che caratterizzano ogni mobile e accessorio firmato da Situér Milano.

Al centro delle collezioni c’è l’acciaio, lavorato artigianalmente e connesso con l'iconica piegatura a "C", registrata come disegno e modello comunitario. Grazie a questa particolare cifra stilistica viene sovvertita la percezione dell’angolo, normalmente identificato come confine dell’oggetto.

La piegatura permette di eliminare completamente la saldatura e, oltre a rappresentare un’innovazione in termini estetici, è garanzia di un processo produttivo ecologico. Aspetto che rispecchia l’attenzione all’ambiente dell’atelier, impegnato anche a ridurre al minimo gli imballi per le spedizioni.

Realizzati con soli materiali riciclabili, gli arredi combinano funzionalità, componibilità e uno stile minimal in grado di adattarsi a moltissimi contesti. Scorrendo il catalogo dello store si trovano mobili contenitori, sedute e tavoli design , consolle e una vasta gamma di accessori, tra cui portabottiglie in acciaio e lampade con struttura in ottone.

Punta di diamante della collezione BOUTIQUE, PLIÉ è lo stender dalla forma sinuosa studiato per dare il massimo risalto a capi di abbigliamento e accessori di moda. SEPARÉ invece è il paravento in acciaio zincato e lexan che consente di dividere gli ambienti con una soluzione d’arredo semplice e dal forte impatto estetico. Estremamente versatile, è adatto sia agli interni che all’utilizzo outdoor come elemento decorativo e funzionale.

L’acquisto degli arredi Situér Milano avviene su www.situermilano.it. Il portale ufficiale è anche il canale di accesso alla consulenza personalizzata fornita dall’atelier, che si propone come partner per progetti di design, allestimenti, installazioni ed eventi.

Oltre all’acquisto, sono proposte formule di noleggio, con servizio di allestimento e disallestimento. I prodotti vengono sempre spediti tramite corriere espresso dedicato al trasporto di grandi colli.

Scegli l’unicità degli arredi minimal artigianali Situér Milano, visita subito www.situermilano.it.