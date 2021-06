Le notti di Villa Ephrussi di Rothschild: serate da sogno in Costa Azzurra

Durante l'estate, Villa Ephrussi di Rothschild, aprirà eccezionalmente di sera. L'appuntamento è per i mesi di luglio e agosto: lunedì e martedì, i visitatori saranno invitati a scoprire la villa e i suoi giardini durante le ore notturne. Ogni lunedì e martedì sera di questa estate, Villa Ephrussi di Rothschild ricreerà la magia della Riviera di altri tempi.

La villa organizzerà serate estive in Riviera: musica, fontane, bar e candele saranno al rendez-vous per una visita romantica e glamour della villa e alcuni dei suoi giardini. In più di quindici date, la villa sarà aperta dalle 19:30 a mezzanotte per scoprire l'icona della Riviera dove si sono svolte le feste più folli della Costa Azzurra.

Diverse centinaia di candele nel patio e intorno alle colonne, o lungo i bacini del giardino alla francese, animano con la musica e la possibilità di cenare uno dei luogo da favola della Costa Azzurra. Giochi di luce ogni sera

Si inizia l'5 luglio sino al 31 agosto.

Lundi 5 juillet / Jazz / 2 Guitares Swing et Bossa Nova

Mardi 6 juillet / Classique / Piano et ViolonRavel , Debussy et Musiques du Monde (nouveau programme)

Lundi 12 juillet / Jazz / Guitare-Chant Chansons Italo-Américaines des années 60 (nouveau programme) / Duo

Mardi 13 juillet / Classique / Guitare, Flûte et Chant sopranoBel Canto, Mélodies Françaises (nouveau programme)

Lundi 19 juillet / Gipsy Flamenco / 2 guitares et chant espagnol / Duo

Mardi 20 juillet / Classique / Guitare et VioloncelleLes grands airs romantiques (nouveau programme)

Lundi 26 juillet / Jazz / Chansons Françaises / Guitare-Chant et Accordéon

Mardi 27 juillet / Classique / Guitare, Flûte et Chant sopranoBel Canto, Mélodies Françaises (nouveau programme)

Lundi 2 août / Jazz / Guitare-Chant / Chansons Italo-Américaines des années 60 (nouveau programme) / Duo

Mardi 3 août / Classique / Guitare et VioloncelleLes grands airs romantiques (nouveau programme)

Lundi 9 août / Jazz Pop / Guitare et Piano-chant / Standarts Anglo-Américains et Chansons Françaises

Mardi 10 août / Classique / Guitare et ViolonMusiques de film et les grandes mélodies

Lundi 16 août / Gipsy Flamenco / 2 guitares et chant espagnol / Duo

Mardi 17 août / Classique / Guitare, Flûte et Chant sopranoBel Canto, Mélodies Françaises (nouveau programme)

Lundi 23 août / Jazz / Chansons Françaises / Guitare-Chant et Accordéon

Mardi 24 août / Classique / Guitare et Mandoline - Musique Italienne et Espagnole

Lundi 30 août / Jazz Pop / Guitare et Piano-chant / Standarts Anglo-Américains et Chansons Françaises

Mardi 31 août / Classique / Guitare et ClarinetteMusiques du Monde et Classiques du XIXe (nouveau programme)

VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD

06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat



Tél: 04 93 01 45 90 www.villa-ephrussi.com