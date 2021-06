Natacha St-Pier a Monaco in un concerto dall'impronta cattolica

L'Assessorato alla Cultura della Diocesi di Monaco presenta il concerto di Natacha St-Pier, che si terrà sabato 19 giugno 2021 alle ore 20 presso l'Auditorium Rainier III.

Natasha St-Pier è una figura emblematica della canzone francese. Per più di un decennio ha riscosso molto successo con un pubblico in continua crescita. Avvicinandosi alla band cristiana di lode Glorious, ha sviluppato una collaborazione che ha dato vita a due album "“Croire” et “Aimer c’est tout donner ».

Questo concerto senza precedenti presentato a Monaco sarà, per la maggior parte, costruito attorno a questi due album.

Biglietti disponibili su montecarloticket.com (https://bit.ly/3i2f27Z) e presso le biglietterie dell'Atrium du Casino e del Grimaldi Forum.

Per maggiori informazioni : Assessorato alla Cultura della Diocesi +377 99 99 16 60