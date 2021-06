Anteprima del Festival di Avignon al Teatro Francis-Gag

Alcune compagnie teatrali di Nizza parteciperanno, anche quest’anno, a partire dal 5 luglio, al prestigioso Festival di Avignone: il Teatro Francis-Gag proporrà in anteprima alcuni degli spettacoli che saranno presentati a quell’appuntamento la cui prima edizione ebbe luogo dal 4 al 10 settembre 1947.



Le “performance” in anteprima delle compagnie teatrali si svolgeranno domani, giovedì 10 giugno e sabato 12 giugno 2021 alle ore 20.

Saranno proposti :

Giovedì 10 giugno 2021 ore 20 - Qui va là? – Théâtre contemporain

L'attore non arriva, uno sconosciuto cogliere l'occasione per appropriaarsi della scena. Si chiama Alexandre, si sistema a poco a poco, come a casa. Condivide la sua storia. Senza una casa o un punto di riferimento, accompagnato dalle ceneri di sua madre, i suoi ricordi si aggrovigliano. Finzione? realtà? Momento di condivisione intima, il personaggio è toccante, commovente, inquietante, un momento sospeso tra tenerezza, risate e dubbi.





Sabato 12 giugno 2021 ore 20 - La Lettre d’Evita – Théâtre musical

Uno spettacolo intimo per scoprire il pensiero di Eva Perón, una donna con un destino incredibile. Uscendo dalla povertà, all'età di quindici anni, voleva fare l'attrice. Ci è riuscita, ma soprattutto è diventata first lady argentina e figura di spicco della politica, icona della lotta alla povertà e all'ingiustizia. Prima di morire all'età di 33 anni, ha lasciato un messaggio rivolto al suo popolo e a tutti i popoli della terra, un messaggio che sarà vietato per diversi decenni. È questo messaggio molto attuale e questo carattere di rara intensità che la rappresentazione invita a scoprire. Con passione e umorismo tra testi e tango, s’incontra una grande figura politica del XX secolo. Un tango per una cenerentola dei tempi moderni ispirato agli scritti di Eva Perón.



Al Festival di Avignone saranno inoltre presentati i seguenti spettacoli riconducibili a compagnie nizzarde:

Le Pari d’en Rire (Les 4 Barbues) Compagnie Une Petite Voix m’a dit

Le Grand Orchestre de Poche Compagnie Gorgomar

Mariage d’Enfer Compagnie Série Illimitée

L’Intrépide princesse [Théâtre jeune public] Compagnie Série Illimitée



Il Théâtre Francis-Gag si trova in Rue de la Croix 4 nel Vieux-Nice