Mandelieu-La Napoule e le sue Nuits de Robinson

Tornano le Nuits de Robinson a Mandelieu-La Napoule: l’ottava edizione della manifestazione si terrà dall’8 luglio al 26 agosto 2021.

Quest’anno la manifestazione si distingue per un programma quanto mai eclettico.

Le notti di Robinson

Trent'anni fa, le rive della Siagne erano la Mecca del tempo libero nel bacino di Cannes e durante l'estate, il cuore della città pulsava durante le serate di Robinson.

Dal 2013, la città di Mandelieu-La Napoule ha voluto riscoprire quella “gioia di vivere” che un tempo animava il quartiere Robinson.

In piena estate, sotto il cielo stellato e lungo le rive del Siagne, sarà possibile condividere momenti non banali.



Tanti spettacoli prestigiosi ed eclettici per tutti i gusti e per tutte le generazioni vengono proposti in una cornice incantevole. Musica, teatro, il programma dà spazio ad artisti famosi, gruppi leggendari e nuovi talenti.



Questo il programma

Giovedì 8 luglio 2021 ore 21- Planète Pop-Rock con Groupe de légende - Pop / Rock.

Martedì 13 luglio 2021 ore 21 - Les pâtes à l'ail - Théâtre

Martedì 20 luglio 2021 ore 21 – Irma - Concert Afro / Folk

Giovedì 22 luglio ore 21 - Les Bonimenteurs fêtent leurs 20 ans - Improvisation virtuose.

Sabato 24 luglio 2021 ore 21 - Concert de l'Académie Lyrique Musical Guest

Martedì 27 luglio 2021 ore 21 - Opéra d’été: Le barbier de Seville –

Giovedì 29 luglio 2021 ore 21 - Le cercle de Whitechapel - Théâtre

Martedì 3 agosto 2021 ore 21 - Concert des trois ténors - Concert lyrique

Giovedì 5 agosto 2021 ore 21 - Pair et manque - Théâtre

Martedì 10 agosto 2021 ore 21,30 Le songe d'une nuit d’été

Giovedì 12 agosto 2021 ore 21- Youn Sun Nah - Concert Jazz

Martedì 17 agosto 2021 ore 21 - The Beatles Factory - Concert Pop / Rock

Giovedì 19 agosto 2021 ore 21 - Les beaux-pères - Théâtre

Giovedì 26 agosto 2021 ore 21 - Soul Beats - Groupe de légende – US sixties Black Music