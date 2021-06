Casino tradizionali e casino online: le principali differenze

Quando si parla di Montecarlo la prima cosa che viene in mente sono senza dubbio i suoi Casinò che hanno contribuito alla leggenda di questa città a partire dal 1863. Infatti, è proprio grazie alla presenza di queste spettacolari sale da gioco che non finiscono mai di reinventarsi che Monaco, ad oggi, è una destinazione imperdibile per i più famosi giocatori del mondo ma anche per i turisti curiosi.

Il mondo del Casinò fisico, però, sta andando in difficoltà in favore del gioco online nei quali i giocatori possono effettuare l’accesso sempre per poter giocare ai propri giochi preferiti come Crazy game , slot machine o Poker.

Ma quali sono le principali differenze nel giocare in un casinò online ed un casinò tradizionale?

La crescita esponenziale dei casinò online e gli amanti della tradizione

Negli ultimi anni vi è stata una svolta nel mondo del gambling dovuta principalmente al suo approdo sulle numerose piattaforme che si possono trovare online. Una scelta di enorme successo dal momento che da allora il gioco d’azzardo ha senza dubbio aumentato la sua audience e questo settore ha incrementato i suoi incassi.

Allo stesso tempo, però, i giocatori più conservatori continuano ad avere qualche dubbio, così come anche chi ha intenzione di avvicinarsi per la prima volta a questa tipologia di gioco. Il dubbio principale sta nel fatto che questi giocatori si chiedono come sia possibile che un casinò online possa dare gli stessi brividi e le stesse emozioni delle sale da gioco reali.

Proviamo a spiegare tutto questo prendendo in considerazione le principali differenze che si possono trovare tra le due tipologie di casinò.

Diversa disponibilità

La principale e più evidente differenza tra i casinò fisici e quelli online è senza dubbio la loro disponibilità. Infatti, i casinò online offrono un servizio continuato 7 giorni su 7 per 24h al giorno, oltre alla possibilità di poter giocare ovunque ed in qualsiasi momento della giornata dal momento che basta soltanto una connessione Internet per potervi accedere. Queste piattaforme, poi, offrono praticamente gli stessi giochi che si possono trovare in un casinò tradizionale ma, allo stesso tempo, garantiscono anche una maggiore sicurezza ed affabilità oltre a maggiori occasioni di vincita, soprattutto se si impara ad utilizzare al eglio i vari bonus offerti proprio da queste piattaforme.

Una critica che viene mossa da parte dei giocatori tradizionali è quella della passività del gioco da casa dove tutto è automatizzato. Quando si gioca in un vero casinò come il casinò Montecarlo, invece, ci si trova davanti un vero croupier con il quale poter interagire mentre distribuisce le carte e si devono rispettare numerose norme di comportamento adeguate al luogo nel quale ci si trova.

Questo gap è stato in qualche modo colmato dallo streaming live avanzato che negli ultimi anni sta riscuotendo un buon successo.

Con lo streaming live, infatti, il casinò online diventa dal vivo con veri dealer che trattano palline e carte reali. Grazie a questa esperienza sembrerà di essere in un casinò tradizionale pur trovandoci comodamente seduti sul divano di casa.

Gioco autentico e gioco elettronico

Un’altra critica mossa dai giocatori tradizionali riguarda non soltanto la mancanza di interazione con un croupier dal vivo ed anche online, ma anche la scarsa possibilità di poter entrare in conttatto con gli altri giocatori durante una seduta di gioco.

Infatti, giocando online sarà possibile interagire ed entrare in contatto con tutti i giocatori del mondo, ma questa comunicazione sarà mai estremamente soddisfacente.

Questo perché nella maggior parte dei giochi online non sono consentite comunicazioni con altri giocatori o, al massimo, è prevista una chat che non sarà comunque in grado di eguagliare una comunicazione in presenza. Comunicazione che, al contrario, è possibile nell’ambiente fisico del casinò nei quali è consentita l’interazione con il proprio tavolo.

Questo aspetto potrebbe anche avere un risvolto positivo dal momento che questa mancanza di percezione dell’altro giocatore potrebbe aggiungere eccitazione e suspense all’esperienza di gioco.

In ogni caso è comunque importante tenere presente che, nonostante ci si trovi tutti celati dietro ad un qualsiasi device, è importante avere sempre rispetto di un’etichetta del casinò proprio come si farebbe nel caso in cui si stesse giocando a Montecarlo. Infatti, giocare dietro lo schermo di un pc, di uno smartphone o di un qualsiasi altro dispositivo elettronico non esclude affatto la necessità di comportarsi in maniera corretta. Quindi è importante evitare urla, maleducazione ed imprecazioni poiché queste non saranno affatto gradite né tollerate proprio come succederebbe all’interno di un casinò tradizionale.

Sicurezza

Al contrario di quanto avviene all’interno di un casinò reale, all’interno di una sessione di gioco virtuale si potrà mantenere l’anonimato sia durante il gioco che al momento del pagamento.

Un profilo anonimo, infatti, rende molto più facili e veloci le operazioni dei casinò online, mantenendo la propria identità ed i propri dati al sicuro.

Nei casinò online vi è un revisore di terze parti il quale certifica che queste piattaforme siano affidabili ed, in particolare, che proteggano le identità e le informazioni finanziarie dei propri utenti e che siano in grado di elaborare i pagamenti in tempo.

In un casinò tradizionale, invece, si ha accesso solo in seguito all’esibizione della propria carta d’identità.

Probabilità di vincita più alta nel gioco online

E’ più volte dimostrato che i casinò online sono in grado di offrire probabilità di vincita più alte rispetto a ai casinò tradizionali. Questo è possibile dal momento in cui gli operatori del gioco virtuale hanno spese più basse rispetto ad un casinò tradizionale nel quale devono rientrare anche le spese dei vari operatori e del mantenimento del casinò stesso: i tavoli dei giochi online non richiedono veri dealer e le slot machine non necessitano di manutenzione. Inoltre, i casinò online non hanno ristoranti o bar da gestire o luoghi da dover tenere puliti.

I casino online offrono bonus ed omaggi

Anche i casinò tradizionali talvolta offrono bonus e promozioni, ma queste non sono così frequento come avviene, invece, nei casinò virtuali.

Vi sono dei casinò online che offrono gratuitamente del denaro bonus per la registrazione e ti permettono di giocare e scommettere senza rischiare i tuoi soldi. I proprietari dei casinò reali, invece, offrono per lo più omaggi sotto forma di snack o bevande ai propri clienti con lo scopo di tenerli fisicamente presenti all’interno della sala da gioco nei suoi diversi ambienti.

I casinò online, invece, offrono spesso bonus che permettono di continuare a giocare dando anche una buona possibilità di continuare a vincere.