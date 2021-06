Il fascino intramontabile delle barche d’epoca torna a Venezia con il Trofeo Principato Monaco

Sabato 26 e domenica 27 giugno si disputerà l’VIII Trofeo Principato di Monaco le Vele d'Epoca in Laguna COPPA BNL-BNP PARIBAS PRIVATE BANKING & WEALTH MANAGEMENT, evento promosso da Anna Licia Balzan, Console Onorario del Principato di Monaco a Venezia e dalla Direzione del Turismo e dei Congressi del Principato di Monaco in Italia con l’importante sostegno di BNL-BNP PARIBAS Private Banking, Main Sponsor della manifestazione.

Sullo sfondo della laguna più famosa del mondo le più belle imbarcazioni classiche dell’Adriatico si sfideranno sotto la direzione sportiva di Mirko Sguario, fondatore e presidente dello Yacht Club Venezia nonchè promotore di molte celebri regate della Serenissima come la Venice Hospitality Challenge. La regata si svolgerà in collaborazione con il Circolo Velico PortodiMare e con il patrocinio di A.I.V.E., l’Associazione Italiana Vele d’Epoca.

La scorsa edizione ha visto la partecipazione di imbarcazioni costruite in un arco di tempo compreso tra i primi del Novecento e gli anni Duemila: la vittoria Overall è andata allo sloop Namib (Sangermani, 1967), tra gli Yachts d'epoca primo posto per Serenity (1936); per la categoria Classici 1 la vittoria è andata a Naïf, (1973); per i Classici 2 il successo è andato a Namib (1967) mentre nella categoria Spirit of Tradition la vittoria è andata al Proto One Tonner Mozart, l’ex Brava II di Pasquale Landolfi, costruito in legno lamellare nel 1984 dal cantiere riminese Morri & Para.