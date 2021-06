Aprire un e-commerce gratis? Prova i servizi di Register.it

Avrete sicuramente notato negli ultimi tempi un vero e proprio boom di negozi online, i cosiddetti e-commerce. Le vendite online sono sicuramente aumentate in misura esponenziale a causa degli avvenimenti degli ultimi tempi, i quali hanno portato all’impossibilità di potersi recare fisicamente nei negozi per acquistare i prodotti.

Ma possiamo dire con certezza che si tratti di un processo che in verità era già avviato da tempo e che ha visto semplicemente un’accelerata significativa negli ultimi tempi. Va da sé che i dati sono ben chiari e parlino di un aumento delle vendite online, in tutto il mondo, come mai si era visto. Fa riflettere, per esempio, come la Cina sia riuscita nell’impresa di superare le vendite al dettaglio online, rispetto a quelle in presenza.

E la crescita del numero di negozi online presenti in rete sta a significare, per forza di cose, anche qualcos’altro, ovvero che tantissimi imprenditori hanno deciso di intraprendere questa strada. Ormai non ci sono più distinzioni, si parla di e-commerce di qualsiasi settore: dall’abbigliamento, passando per il food. Questo fa ben capire quali siano le potenzialità di quest’attività.

Scelta del servizio giusto: Register.it

Se hai intenzione di aprire un negozio online dovrai sicuramente tener conto di vari aspetti essenziali. Agire in maniera totalmente autonoma può essere deleterio per la tua attività, anzi in alcuni casi addirittura impossibile possiamo dire. Ecco perché sono sorti diversi servizi che si occupano di realizzare e-commerce in maniera molto rapida, intuitiva e rispettando le volontà dei clienti.

È il caso di Register.it, il quale permette tantissimi vantaggi, anche gratuiti. A prescindere dal pacchetto scelto, infatti, c’è la possibilità di fruire dei servizi del sito assolutamente gratis. Vengono realizzati e-commerce che sono molto facili da consultare, rapidi, veloci, sicuro (con certificazione SSL) e soprattutto utili all’obiettivo finale del cliente, ovvero vendere i prodotti.

Da dove partire

Ovviamente per aprire un sito di questo tipo sono necessarie una serie di accortezze e di pratiche burocratiche. Per esempio, bisogna aprire una partita IVA, l’iscrizione alla Camera di Commercio e così via. Non va dimenticato, infatti, che la vendita online è equiparata sempre ad un servizio tradizionale di vendita, come i negozi fisici, e quindi è sicuramente consigliabile parlare con un commercialista per evitare possibili sanzioni. Per chi ha già un negozio fisico e ha intenzione di vendere anche online, allora il gioco è ancora più rapido e semplice.

Quando decidiamo di realizzare un e-commerce, è fondamentale affidarsi a degli esperti del settore, come quelli di Register.it. Questo perché ci sono una serie di cose essenziali che solo chi già è attivo nell’ambito riesce a conoscere al meglio. Per esempio, è essenziale il posizionamento e l’aspetto SEO dell’attività, visto che dev’essere facilmente trovabile online.

Andrebbe, poi, realizzato un vero e proprio business plan prima di cominciare. Capire che tipo di prodotto si ha intenzione di vendere, i prezzi, dare uno sguardo ai competitor per cercare di comprendere questi come si muovano e trarre da loro ispirazione.