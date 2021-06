CAPSULE @ CAP3000 svela la sua nuova stagione con la riapertura del centro

Il concept store CAPSULE@CAP3000 è un nuovo ambiente sperimentale dove si incontrano arte, marchi di tendenza, cultura e svago. Il concept store propone anche una selezione di Digital Native Vertical Brand nella sua versione digitale su MY ESHOP @ CAP3000, il Marketplace del centro commerciale. Il nuovo concept store vi offre sempre più esperienze in un luogo accogliente, unico e pieno di scoperte sorprendenti. Questa nuova stagione conferma un forte impegno per lo sviluppo sostenibile, per i brand sempre più locali e nuove esperienze uniche da scoprire in loco.

Sviluppo sostenibile equivale a CAPSULE @ CAP3000 e continua la sua voglia di farvi scoprire nuovi creatori sempre più impegnati nella transizione ecologica e nello sviluppo sostenibile.

Marchi locali: oltre il 90% dei designer proviene dalla regione. Sostenere e contribuire al commercio locale è la priorità del concept store.

Incontratevi al caffè letterario segreto, rigeneratevi nella galleria d’arte, scoprite i prodotti di tendenza dei marchi online del momento, partecipate a laboratori tematici, girovagate, toccate, sentite, ascoltate... vibrate al ritmo di questo nuovo ambiente dove la vita digitale e le esperienze reali si incontrano.

Tra le nuove esperienze, ci sono molte opere d'arte vintage da scoprire. L'Atelier d'Eric Garence vi offre il suo nuovo angolo. Scoprite il know-how tradizionale di alcuni creatori della regione come Mcotah, Garage Handshaping, Maison Djulia e il menu del nuovo ristorante Fragon'art.

Ma non è tutto: eventi, laboratori tematici, DJ set!

Venite a vivere esperienze inedite, dove la vita digitale e le esperienze reali si incontrano...