A Saint Paul de Vence si festeggia Saint-Jean

In origine, la Fête de la Saint-Jean era più di un festival di primavera. Si celebrava il rinnovamento e la tradizione pagana di camminare tra le fiamme di un inferno e assumeva un senso di purificazione, successivamente si è passati a festeggiare l'arrivo del solstizio d'estate. La Saint-Jean sarebbe nata dal matrimonio di queste due feste.

In ogni caso è l’occasione, a Saint Paul de Vence, per trascorrere qualche ora in allegria tra i colori, i sapori e le note di una bella festa paesana che richiama l'estate e le sue feste.



Per l’occasione, in Place de la Courtine sarà proposto uno spettacolo Gypsy con Los Amigos: l’appuntamento è per domani, sabato 19 giugno 2021, alle 20. Sarà in funzione anche un servizio buvette.