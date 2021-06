Un fine settimana all’insegna dell’archeologia (Foto)

Dal 2010 le Giornate Archeologiche Nazionali hanno aiutato a sensibilizzare sulla diversità del patrimonio archeologico, sui risultati della ricerca e sulle diverse specializzazioni e metodi di scavo.

Dal 2020 questo evento si è trasformato nelle Giornate archeologiche europee (JEA) alle quali partecipano i 47 paesi membri del Consiglio d'Europa.

Ormai da 11 anni, Nizza aderisce all’iniziativa affidandone l’organizzazione al Service d’Archéologie Nice Côte d’Azur ed ai Musées d’Archéologie de Nice.

Dal 18 al 20 giugno 2021, saranno in molti a mobilitarsi per consentire a quante più persone possibile di scoprire le ricchezze e il dietro le quinte dell’archeologia.

Archeologi e ricercatori si alterneranno tra laboratori e conferenze per narrare le loro esperienze e le loro scoperte.



In programma:

Scoperta della preistoria e dell'archeologia in modo divertente e interattivo: ornamenti preistorici, laboratorio di accensione del fuoco, scoperta dei giochi romani;

Numerosi laboratori ed eventi su tutte le discipline dell'archeologia: ceramica, scavi funerari, scavi subacquei;

Visite in loco, visite guidate;

Presentazione delle specializzazioni in archeologia;



Siti interessati

Villaggio Archeologico - Museo Archeologico di Nizza / Cimiez

Sabato 19 giugno dalle 10 alle 18

Spazio workshop "Scavi e studi": ore 10, 11, 13, 14, 15,30 e 16,30

Scavo di una sepoltura / Nelle vesti di ceramologo / Nelle vesti di archeologo

Area "Analizza e studia": 10, 11, 13, 14, 15,30 e 16,30;

Biochimica e tracceologia al servizio dell'archeologia, un'indagine sul nostro passato / Uno sguardo all'evoluzione umana / Resti alimentari e loro analisi attraverso carbone e semi bruciati;

Area "Esperimenti":

Ore 10, 11, 15,30 e 16,30: Nella pelle di un artigiano dell'Antichità, creo le mie ceramiche;

Ore 10 e 11: Nei panni di un archeologo, scavo una cremazione;

Ore 13 e 14: Illuminazione e riscaldamento in epoca romana;

Ore 13, 14, 15,30 e 16,30: Conchiglie e decorazioni digitalizzate… come nel Neolitico.

Domenica 20 giugno dalle 10 alle 18

Spazio workshop "Scavi e studi": ore 10, 11, 13, 14, 15,30 e 16,30 - Scavo di una sepoltura / Nelle vesti di un ceramologo / Che cos'è la setacciatura in archeologia;

Area "Analizza e studia": ore 10, 11, 13, 14, 15,30 e 16,30: Biochimica e tracceologia al servizio dell'archeologia, indagine sul nostro passato / Rassegna dell'evoluzione umana / Paleo-studio ambientale o come restaurare il paesaggio dei secoli passati.

Area esperimenti:

Ore 10, 11, 13, 14, 15,30 e 16,30: Nei panni di un antico artigiano, creo le mie ceramiche;

Ore 15,30 e 16,30: Nei panni di un archeologo, scavo una cremazione;

Ore 13 e 14: Illuminazione e riscaldamento in epoca romana;

Ore 10 e 11: Conchiglia e decorazioni digitalizzate… come nel Neolitico.



Le mostre temporanee dei Musei Archeologici di Nizza