Divertirsi al Vesúbia Mountain Park, a pochi chilometri da Nizza (Foto)

Riapre oggi una delle più interessanti attrazioni del Dipartimento delle Alpi Marittime, il Vesúbia Mountain Park.

Un parco nel quale recarsi con la famiglia o gli amici, dove è possibile scoprire il nuovo modulo di arrampicata.

Il Parco della Vesúbia si trova a Saint-Martin-Vésubie ed è un luogo unico in Europa per il suo ambiente e per le attività che concentra e le avventure che si possono vivere.

Il Vesúbia Mountain Park è il posto dove nuotare, arrampicarsi, saltare, fare escursioni in arrampicata, scendere in un canyon, lasciarsi andare ad acrobazie, passeggiare sottoterra, fare sport, rilassarsi, giocare, mangiare incontrare persone.

Tra queste anche "astrobal" che consente a 3 persone di arrampicarsi contemporaneamente fino ad un'altezza di oltre 8 metri.

Un ‘attività che comprende anche uno spazio di 150 m² dedicato all'arrampicata sportiva.





In conformità con le linee guida del governo, l'uso della mascherina è obbligatorio in tutta la struttura, fatta eccezione per la pratica sportiva. Ogni spazio ha un protocollo specifico.



