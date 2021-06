Ai confini della realtà: parte dalla Costa Azzurra il campionato di ciclismo di ultra-distanza (Video e foto)

Il BikingMan è un campionato di ciclismo di ultra-distanza che unisce: raid avventura, ciclismo e superamento di se stessi in totale autonomia.

Domani, lunedì 21 giugno, da Cannet - Amphithéâtre Tivoli, partirà alle ore 6 la prima tappa francese (sulle 5 in totale che la Francia ospiterà nel 2021).

Un centinaio di avventurieri avrà a disposizione 120 ore per provare a completare da soli, o in squadre di due, i 1.000 chilometri e i 20mila metri di dislivello del percorso che attraverserà i 6 dipartimenti della regione Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Creato dall'esploratore francese Axel Carion, il BikingMan ha già raccolto quasi mille seguaci che hanno percorso territori spettacolari: il Sultanato dell'Oman, la Corsica, il Laos, il Perù, il Portogallo e Taiwan.

In totale, gli ultra ciclisti hanno percorso quasi 860 mila chilometri dal primo evento BikingMan nel 2017.

Nella stagione 2021 più di ventimila persone hanno tentato di potersi iscrivere, ma solo mille fortunati sono stati selezionati.

Un portale online permette di seguire i partecipanti durante l'evento: il pubblico virtuale giunge a 100mila persone.

Questo il sito https://bikingman.com/livetracking

The BikingMan é un evento straordinario, aperto a tutti. Il percorso del 2021 é composto da 7 tappe (cinque in Francia: Corsica, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, Paesi Baschi e due in i Portogallo e Brasile).