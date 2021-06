Le Alpi Marittime a pedali: 8 itinerari alla scoperta del territorio

“Questo paese noto come Alpi Marittime è mio. A piedi, in bici, in macchina, l'ho attraversato e continuo per scoprirlo. Non mi ha mai deluso. La realtà cerca di unirsi al mito lì. Inoltre, di tanto in tanto vi é altro, l'attaccamento al suolo non impedisce agli occhi di ubriacarsi di stelle”, così si espresse Louis Nucéra.

Questo devono aver pensato quanti hanno curato un’interessante guida, che inseriamo al fondo di questo articolo , che presenta, con cartine e dettagli di particolari, 8 itinerari in bicicletta alla scoperta del Dipartimento delle Alpi Marittime.

Ve ne è per tuti i gusti e tutte…le gambe.

Si tratta di un’opportunità importante, in un anno difficile, per lasciarsi andare, per spostarsi all’aria aperta, lontano dagli assembramenti, pedalando alla scoperta di un Dipartimento che non è solo fatto di spiagge o di piste da sci, ma che sa proporre scorci, angoli, punti di immenso interesse.

Solo scorrere la guida invoglia a partire e…a pedalare.

Gli 8 itinerari proposti

Puget-Théniers / La Penne - Tra il Var e l’Estéron

Roquestéron / Lac de Saint Auban - La strada "des clues"

Gréolières - Il circuito degli altipiani

Pont Charles Albert - I "balcons de l’Estéron"

Levens / Castagniers / Saint André de la Roche - I circuiti di Levens

La Colle sur Loup - Le "Gorges du Loup"

La Colle Sur Loup - Sulla strada dei pittori

Le Broc / Vence / Grasse - La Strada dei "Balcons d’Azur