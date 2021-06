Al via “Occit’amo” 2021 con una passeggiata musicale al solstizio d’estate e con un concerto di Cristiano Godano (VIDEO)

Lunedì 21 giugno Solstizio d’estate al Parco Roccerè, passeggiata con accompagnamento musicale sullo spartiacque tra le valli Maira e Varaita. Giovedì 24 giugno concerto di Cristiano Godano a Saluzzo.

Comincia con due eventi “anteprima” la settima edizione del festival Occit’amo, la grande festa diffusa che coniuga musica, cultura, enogastronomia, escursionismo, tradizione occitana e racconto dei territori e che va in scena in sei fine settimana consecutivi tra le Valli Stura, Grana, Maira, Varaita, Po-Bronda, Infernotto e la Pianura del Saluzzese, tra inizio luglio e metà agosto. Nel programma – oltre 50 appuntamenti in rifugi, prati, sentieri e piccoli borghi, con le cime e i colli delle valli tutt’intorno al Monviso a fare da sfondo – il consueto mix di musica, incontri, laboratori per adulti, proposte per bambini ed escursioni. Il calendario della rassegna sarà pubblicato sul sito www.occitamo.it, dove sarà possibile acquistare i biglietti per gli eventi a pagamento o prenotarsi per partecipare agli eventi gratuiti garantendo il distanziamento interpersonale.