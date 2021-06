Un’estate dai sapori italiani all’Hôtel de Paris Monte-Carlo con il ritorno dello chef Andrea Berton, dal 6 luglio al 22 agosto

Monte-Carlo Société des Bains de Mer prosegue il suo anno all’insegna della gastronomia, per il massimo piacere dei suoi ospiti. Dopo il lancio del ristorante Yannick Alléno à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, e quello del Festival des Étoilés, mentre a Monte-Carlo si celebra ancora l’arrivo della nuova chef Manon Fleury alla guida dell’Elsa, ristorante del Monte-Carlo Beach, è venuto infine il turno dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo,

A seguito del successo del primo pop-up, lanciato con Andrea Berton per le festività di fine anno 2020, lo Chef stellato Italiano farà il suo ritorno all’Hôtel de Paris Monte-Carlo, per offrirvi il meglio della sua cucina, dal 6 luglio al 22 agosto 2021.



Lo chef Andrea Berton ritorna all’Hôtel de Paris Monte-Carlo, per quest’estate soltanto, con un nuovo ristorante . Dopo il successo della sua primissima collaborazione con il grande palace monegasco, nel dicembre 2020, Andrea Berton intende riproporre l’esperienza. Una sorta di ritorno le origini per questo chef acclamato nel mondo intero dell’alta gastronomia italiana (due volte stellato sulla Guida Michelin, tre forchette attribuitegli in Italia dal Gambero Rosso …); uno Chef che, va ricordato, ha maturato la sua arte culinaria a Milano, Firenze, Londra e Monaco, proprio presso l’Alain Ducasse al Louis XV.

Una nuova esperienza da non perdere per nessunissima ragione, anzi da vivere appieno tanto l’interno, tra gli arredi firmati Pierre-Yves Rochon, in cui si associano armoniosamente legni laccati e cuoi lavorati, quanto di fronte al mare nella terrazza giardino appena ridisegnata dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo.



Una cucina italiana dei sapori mediterranei

La scommessa dello chef Andrea Berton per questo secondo pop-up: continuare a sorprendere le papille dei più fini gourmet dirottando I piatti tradizionali italiani e conducendoli a rivisitarsi attraverso un’ampia gamma di sapori. Sensazioni speciali garantite ! Offrendo una carta ricca di pietanze delicatamente golose, la cucina di Andrea Berton vuole essere luminosa e moderna, la promessa di una squisita escursione nei sapori mediterranei, un viaggio in Italia che ne disegna una nuova mappa.

Ecco qualche esempio delle pietanze che potrete scoprire a partire dal 6 luglio: Tagliatelle di calamari, salsa piccante e popcorn d’amaranto o ancora l’imperdibile Tiramisù versione Andrea Berton.

« Nello scorso dicembre la nostra clientela è stata conquistata allorché lo chef italiano Adrea Berton gli ha fatto scoprire la sua interpretazione della cucina italiana, Una cucina gustosissima, saporita e tradizionale ma anche moderna, appositamente creata per le feste di fine anno all’Hôtel de Paris Monte-Carlo. Ci è sembrato del tutto normale invitarlo nuovamente con le sue equipe per la creazione di un ristorante estivo effimero, con un’offerta culinaria italiana caratterizzata dalla modernità e dalla stagionalità. Per siglare l’inizio nella stagione estiva non vediamo l’ora di accogliere i nostri ospiti in questo nuovo ristorante effimero ! », ha commentato Ivan Artolli, Direttore Generale dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo.



Informazione pratiche

Apertura da martedi sera alla domenica sera:

Per il pranzo dalle 12h15 alle 3

Per la cena dalle 7 alle 11 (orari soggetti a cambiare secondo le misure del governo)

Prenotazioni: Tel. +377 98 06 39 39 / Restaurantshoteldeparis@sbm.mc