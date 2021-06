Le squadre con più Europa League vinte

La UEFA Europa League rappresenta una competizione annuale organizzata dalla UEFA dal 1971 per i club di calcio europei. In base ai risultati ottenuti nei campionati nazionali e nelle coppe, le squadre si qualificano per il torneo annuale.

È la competizione europea di calcio per club di secondo livello, che si colloca al di sotto della UEFA Champions League. La Coppa delle Coppe UEFA è stata interrotta nel 1999 ed è stata fusa con la Coppa UEFA.

Pertanto, in precedenza era stato chiamato Coppa UEFA. Tuttavia, dopo un cambio di formato nella stagione 2009-10, il torneo è stato ribattezzato UEFA Europa League. La Coppa UEFA e la UEFA Europa League sono considerate la stessa competizione, con il cambio di nome (semplicemente un re-branding, oltre ad alcuni cambi a livello di regolamento).

Vediamo quali sono le squadre che hanno vinto più Europa League nella loro storia.

Siviglia

Il Siviglia è stato il re assoluto della Coppa UEFA e della riformata UEFA Europa League con sei titoli totali, su sei finali. In primo luogo, hanno incontrato il Middlesbrough nella finale di Coppa UEFA 2006, quando la squadra spagnola ha vinto 4-0. L'anno successivo, il club di Siviglia ha battuto l'Espanyol ai rigori nella finale di Coppa UEFA 2007. Quattro delle vittorie più recenti del Siviglia sono arrivate nell'ultimo decennio: 2014, 2015, 2016 e 2020.

Dopo aver sconfitto il Benfica ai rigori alla finale di UEFA Europa League 2014, è iniziata la loro corsa perfetta. Nella finale di UEFA Europa League 2016 ha sconfitto il Liverpool, avversario temibile, per ben 3-1. Il club non si è fermato qui, poiché ha vinto il suo ultimo titolo grazie alla vittoria per 3-2 sull'Inter in una partita estremamente combattuta nell'agosto 2020.

Inter

L'Inter ha affrontato la sua prima avversaria italiana la Roma, nella finale di Coppa UEFA 1991. La prima partita, giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, ha visto i padroni di casa vincere 2-0. La Roma ha poi ospitato i nerazzurri nella seconda partita al ritorno e ha vinto 1-0 ma non è bastato a impedire all'Inter di vincere per 2-1 complessivamente. Nel 1994 hanno giocato contro l'Austria Salisburgo, ora conosciuta come RB Salzburg. L'Inter ha vinto entrambe le partite, in casa e in trasferta, con lo stesso risultato di 1-0.

L'ultimo titolo è arrivato quattro anni dopo, nella finale di Coppa UEFA 1998 contro la Lazio. Questa è stata una partita a senso unico, quando l'Inter ha trionfato 3-0 al Parc des Princes di Parigi, in Francia. I nerazzurri sono anche arrivati secondi in due occasioni, nel 1997 e nel 2020.

Liverpool

La squadra del Merseyside, il Liverpool, ha vinto la Coppa UEFA/Europa League in tre diverse occasioni. La prima vittoria è arrivata nel 1973, quando ha battuto il Borussia Monchengladbach con un 3-2 complessivo. All'andata hanno vinto 3-0 ma hanno perso 2-0 nella seconda partita. Tre anni dopo, nel 1976, i Reds si sono scontrati con il Club Brugge. La prima partita si è conclusa con una vittoria per 3-2 per il Liverpool, e la seconda è stata un pareggio per 1-1, concludendo con una vittoria complessiva per 4-3.

La loro ultima vittoria è avvenuta nella finale di Coppa UEFA 2001 contro il Deportivo Alaves, al Westfalenstadion di Dortmund, in Germania. La squadra inglese ha vinto 5-4 negli ultimi minuti dei tempi supplementari. Anche il Liverpool ha fallito una finale nel 2016, perdendo contro il Siviglia.

Juventus

La Juventus ha vinto questa competizione tre volte su quattro possibili. Nelle finali di Coppa UEFA 1977, hanno giocato contro l'Athletic Bilbao. L'andata si è conclusa 1-0 per la Juve, mentre nel secondo ha perso 2-1. Nonostante il 2-2 complessivo la Juventus ha vinto grazie ai gol in trasferta. Nella finale di Coppa Uefa del 1990 contro la Fiorentina, i bianconeri sono riusciti a vincere 3-1 nella prima partita in casa. La seconda partita si è conclusa con un pareggio per 0-0, permettendo così alla Juve di alzare il secondo trofeo.

Nella finale di Coppa UEFA 1993, il Borussia Dortmund non è riuscito a fermarli poiché i bianconeri hanno vinto entrambe le partite, 3-1 all'andata e 3-0 al secondo. La Juventus ha perso una finale, quando è stata sconfitta dal Parma nel 1995.