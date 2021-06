Jumping International di Monte-Carlo: il trionfo dei cavalli torna ai piedi del palazzo del Principe

Sin dalla sua prima edizione, tenutasi nel 2006, il Jumping International di Monte-Carlo riunisce i migliori cavallerizzi della classifica mondiale. Con sede ai piedi del Palazzo del Principe, nella cornice originale del porto Hercule, l'edizione 2019 del Jumping International di Monte-Carlo durerà tre giorni, da 1 al 3 luglio.

La pista del Jumping International di Monte-Carlo è una delle più difficili del circuito mondiale. Disseminata di ostacoli, la sua caratteristica principale è di essere molto corta, molto stretta e molto sinuosa. Quest'esiguità richiede quindi ai cavallerizzi una padronanza e una tecnica estreme, tali da garantire uno spettacolo eccezionale tanto per il pubblico sofisticato come per i profani.

Il Jumping è nel contempo un concorso di salto a ostacoli e una corsa a cronometro. I campioni concorreranno per aggiudicarsi il «Grand Prix du Prince de Monaco», sublime premio di questa tappa.