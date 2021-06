Sanremo lancia gli eventi dell’estate 2021: 140 appuntamenti e Auditorium ‘Alfano’ grande protagonista (Video)

Il Comune di Sanremo guarda alla ripartenza e prepara un’estate di eventi con 140 appuntamenti per residenti e turisti. Grande protagonista sarà l’Auditorio ‘Alfano’, nuova location pubblica grazie al massiccio intervento di restyling e una procedura durata anni.

Il calendario di manifestazioni è stato presentato questa mattina dal sindaco Alberto Biancheri e dell’assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi. “Un mix di divertimento e leggerezza per un’estate all’insegna della ripartenza con circa 140 eventi di musica, teatro, cinema, gastronomia, moda, intrattenimento per le famiglie, shopping e che prevede anche l’inaugurazione e l’utilizzo dello storico auditorium Franco Alfano, finalmente restituito alla città dopo oltre 15 anni di lavori e con tutte le potenzialità per diventare una prestigiosa location di eventi”.

Con queste parole il sindaco Alberto Biancheri e l’assessore al turismo Giuseppe Faraldi presentano il calendario degli appuntamenti estivi realizzato “con grande impegno e lavoro da parte degli uffici comunali, delle associazioni di categoria, delle diverse realtà associative, turistico-commerciali e dell’imprenditoria privata. Un’estate che abbraccia varie location: l’auditorium Franco Alfano, piazza Borea d’Olmo, il centro cittadino, il Casinò, porto Vecchio, Villa Ormond e Villa Nobel, la Pigna, le frazioni di Coldirodi e Poggio, San Romolo, per offrire tante esperienze ai cittadini e ai turisti che vorranno soggiornare nella nostra città. Senza dimenticare il calendario manifestazioni sportive che sta dando ampi risultati in termini di presenze e di promozione turistica della nostra città e che ci permette di raggiungere un numero di appuntamenti superiore a 170. Ricordiamo, infine, che questo calendario affianca l’importante piano promozionale della destinazione turistica Sanremo, che comprende una massiccia campagna on line in Europa, Russia e nei canali digitali RAI e RAI Cinema, a cui si aggiunge quella sui social e siti dedicati, nonché nei network presenti nel territorio del Nord Ovest e nazionali della carta stampata. Non ci resta che augurare una buona estate a Sanremo”.

L'intervista all'assessore Giuseppe Faraldi

Gli appuntamenti e le location:

Auditorium ‘Alfano’ (a pagamento)

Giovedì 8 luglio: inaugurazione con l’orchestra Sinfonica “Omaggio a Frank Sinatra”

Mercoledì 14, giovedì 15 luglio: ore 21.30 “Concerto lirico sinfonico”

Mercoledì 22, giovedì 23 luglio: ore 21.30 “Omaggio a Piazzolla”

Mercoledì 28, giovedì 29 luglio: ore 21.30 “Le favolose musiche sudamericane”

Mercoledì 4, giovedì 5 agosto: ore 21.30 “Musiche da film”

Mercoledì 11, giovedì 12 agosto: ore 21.30 “Omaggio a Pino Daniele”

Mercoledì 18, giovedì 19 agosto: ore 21.30 “Jazz e dintorni parte seconda”

Mercoledì 25, giovedì 26 agosto: ore 21.30 “Tra storia e fantasia: le grandi colonne sonore”

Piazza Borea d’Olmo

Dal 2 luglio al 2 settembre: filodiffusione

2 luglio: dance show “Bollywood - The greatest show” direttamente da Italia’s Got Talent

3-30 luglio: concerto tributo a Lucio Battisti

4 luglio: Sanremo Dance Festival

9 luglio: “Ina Man de Giancu!”, commedia dialettale

10 luglio: Blucobalto, tribute band dei Negramaro

15 luglio: concerto dell’associazione “Note libere - Giovane orchestra della Riviera dei Fiori”

17 luglio: Festival della moda uomo Sanremo

20-21-22-27-28-29 luglio e 3-4-5-10-11-12-17-18-19-24-25-26 agosto: cinema all’aperto

23 luglio: “Filling the music”, coro di bambini e ragazzi

24 luglio: serata per Dodo Goya (jazz)

25 luglio - 13 agosto: spettacoli del Teatro dell’Albero

31 luglio: Bravo Jazz

1 agosto: Lou Reenato and The Bollox, gruppo storico di rock demenziale

6-7 agosto: Rock in the Casbah

14 agosto: spettacolo della “Urban Theory School”

15 agosto: Musical I love you

19 agosto: Perché Sanremo è Sanremo, tribute band Festival di Sanremo

21-22-23-28-29-30-31 agosto: Uno Jazz

2 settembre: concerto Bruti e Boi

Villa Ormond “Estate in villa”

2 luglio: concerto “Piazzolla e le quattro stagioni”

9 luglio: concerto “Dalla Romagna a Rio”

20 luglio: concerto “Dieci corde”

6 agosto: concerto “Sound&Paint”

7 agosto: concerto “Fandango”

13 agosto: concerto “Fourhands”

19/20 agosto: Zazzarazzaz

Villa Nobel “Estate in villa”

14-21-26 luglio, 4-10 agosto: “Summer Circus 2021”

1-2-8-9 luglio: “I concerti di Villa Nobel”

20-29 luglio, 3-9-17-23-26-30 agosto: teatro per bambini con Teatro dei Mille Colori

3-5 settembre: “Solea”, rassegna letteraria

Centro città

14-15 agosto: “Saldi di gioia”

Casinò

10 luglio: concerto Marco Masini

14-15 agosto: Ballet e Burlesque Show

29 agosto: Festivalmare special edition

4 settembre: concerto Fiordaliso

La Pigna

Luglio-agosto: cinema, letteratura, incontri, laboratori e musica con “Cinema sotto le stelle”, “Happy hour con l’autore”, “Scambi Festival”, “Inventario per il Mondo Nuovo”

Porto vecchio

“A tavola sul porto vecchio”: piatti tipici della tradizione ligure

San Romolo

VII edizione del Festival dei Boschi, “La terra è fatta di cielo”



Coldirodi

Intrattenimenti musicali



Poggio

Intrattenimenti musicali



Mostre

Dal 17 luglio al Casinò: mostra fotografica “Festival della Moda Maschile di Sanremo”

Forte di Santa Tecla: mostra #turismoasanremo

Tra le frazioni manca Bussana. Dal Comune fanno sapere che la location è stata presa in considerazione, ma la piazza solitamente dedicata agli eventi è stata giudicata non idonea agli eventi dall'ingegnere incaricato dall'associazione locale.

Per questioni di sicurezza il Comune ha dato la massima capienza (sempre con posti a sedere) per un massimo di 200 persone in piazza Borea d'Olmo e di 300 per l'Auditorium 'Alfano'. Prevista la prenotazione obbligatoria e la rilevazione della temperatura all'ingresso.