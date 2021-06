Elicotteri esplosivi per far fuori i nostri nemici in Warzone

Ci sono alcuni videogiochi in cui, più che seguire strategie, vogliamo creare il caos . Uno di questi potrebbe essere Call of Duty: Warzone grazie a tutte le possibilità che ci offre.

In battle royale possiamo salire su molti veicoli che ci offriranno diverse possibilità. Passeggini, camion o elicotteri sono alcuni di questi.

Tuttavia, come ci hanno mostrato alcuni utenti tramite Reddit, è preferibile dare un'occhiata al veicolo che prenderemo prima di salire a bordo.

Questo tipo di strategia ha persino cambiato il risultato delle scommesse presso i bookmakers, poiché cambia il risultato finale del gioco.

In uno degli articoli sul sito 1bet casino recensioni si può vedere come la strategia è essenziale per fare soldi nelle scommesse esports, lo stesso che accade con il gioco stesso.

Ed è che la tipica strategia che tutti noi abbiamo usato in Battlefield sta diventando di moda : posizionare C4 nella macchina e aspettare che i nemici salgano . In questo modo, non appena si avviano verso il loro prossimo obiettivo, possiamo farlo esplodere e farli fuori tutti.

Ecco come ci mostra questo utente che stava aspettando in una casa . Il giocatore ha sentito arrivare un elicottero e ha aspettato nascosto.





Non appena ha visto i nemici scendere dall'aereo, è corso fuori e ha posizionato un dispositivo C4 su un lato. Quindi scappò a nascondersi nelle montagne vicine e dovette solo aspettare che gli altri due giocatori salissero.





Il risultato è quello previsto, non appena l'elicottero ha preso il volo, è crollato in una grande esplosione .

Questo stratagemma sta prendendo piede in Warzone?

Da quando questo giocatore ha pubblicato il suo gioco, sono stati vari membri della comunità di Reddit che hanno cercato di simularlo. Tuttavia, ce n'è uno che si distingue per il tocco finale che gli dà.

Ed è che esegue tutto in pochi secondi. Vediamo come pianta velocemente il C4 nell'elicottero che è parcheggiato accanto a lui e si nasconde subito nel capannone accanto a lui.

Non appena sente che i suoi nemici sono a bordo dell'elicottero e stanno volando via, esce, li guarda dal tetto dell'edificio e fa loro un saluto facendoli esplodere in aria.





A poco a poco vediamo come i diversi giocatori di Warzone propongono tattiche diverse o semplicemente giocano per creare caos tra il resto dei giocatori e quindi regalarci clip che ci fanno divertire.





Nuova versione del gioco

Nel frattempo, Raven Software , responsabile dello sviluppo di 'Warzone', ha confermato di essere già al lavoro su una versione del battle royale di Activision per PS5 Series X e Xbox. Includerebbe miglioramenti in termini di motore grafico e prestazioni in modo che il titolo possa funzionare senza problemi sull'ultima generazione di console domestiche.

Qualcosa che per ora sta chiedendo ad un certo settore della community, sebbene sia PS4 che Xbox One presenterebbero alcune complicazioni prestazionali dovute a problemi tecnici.

Inoltre, prendi in considerazione anche l'aspetto dei vantaggi che gli utenti di computer e i giocatori hanno rispetto ai giocatori di console desktop.

Approfittando del rilascio della patch 1.36 , che porta tutte le novità della stagione 3 di Warzone come la mappa " Verdansk 84 ", Raven Software ha colto l'occasione per annunciare che stanno già lavorando su una versione sia di Xbox Series X che di PS5 . Per fare ciò, dovresti soddisfare tre requisiti:

Texture e miglioramenti visivi. Ottieni FOV sulle console domestiche. Aumenta la frequenza FPS fino a 120.

Nonostante gli obiettivi, Raven Software non ha ancora fornito una data precisa o quando sarebbe disponibile per testare la patch.

Dato l'arrivo quasi immediato della Stagione 3 alla versione PC, è possibile che i suoi sviluppatori vogliano spremere tutto il succo fino a quando non avranno le informazioni e i feedback necessari per lanciare una versione per console secondo quanto promesso e previsto.