Problemi ping Cod Warzone

I ping live di Warzone sono incredibilmente importanti per garantire uccisioni ed evitare il pericolo, ma molti giocatori ora stanno segnalando che i ping live stanno scomparendo completamente.

I sistemi di ping sono in circolazione da un po' di tempo nei giochi FPS, specialmente nei titoli battle royale come Apex Legends , Fortnite e PUBG . Non solo consentono ai giocatori di individuare istantaneamente i nemici, ma forniscono anche informazioni vitali senza la necessità di estrarre le cuffie.

Se usati in coordinazione con un buon tiro a segno, i ping possono essere incredibilmente efficaci nel mettere in rete te e la tua squadra un sacco di uccisioni.

Sfortunatamente, i giocatori di Warzone hanno scoperto che il sistema di ping del gioco non funziona come previsto, anzi, in alcuni casi i ping non funzionano affatto.

Anche se questo potrebbe non avere un impatto così forte quando si gioca con una squadra precostituita, la mancanza di comunicazione tra i casuali evidenzia ulteriormente questo problema.

Il problema del sistema di ping rotto di Warzone

I ping sono incredibilmente importanti in Warzone.

Da quando è stato pubblicato l'aggiornamento di Season 3 Reloaded , diversi giocatori hanno segnalato problemi con il sistema di ping di Warzone.

Di solito, quando contrassegni un giocatore nemico, questo apparirà come indicatore visibile a tutti i tuoi compagni di squadra. Tuttavia, sembra che molti ping stiano scomparendo all'istante o non vengano registrati completamente, causando enormi frustrazioni e portando a morti che altrimenti potrebbero essere evitate.

"Sono così stanco di eseguire il ping in tempo reale di qualcuno e questo scompare all'istante", afferma kbX1 . "È frustrante perché non lascia un normale ping al suo posto, quindi i miei compagni di squadra non avranno idea di dove guardare".

Non è solo kbX1 che ha riscontrato questo problema poiché numerosi giocatori hanno contattato per affermare che anche loro erano stati colpiti da questo bug.

Individuare i nemici per i tuoi compagni di squadra può farli guadagnare un sacco di uccisioni.

Molti fan di Warzone credono che il problema sia dovuto allo stato dei server, il che sta portando i ping a non funzionare come previsto.

"È perché i loro server sono stati una merda dall'aggiornamento di metà stagione", afferma Space Commander x . “A volte il tuo ping live non raggiunge il server. Non è l'unico bug in questo momento che può essere facilmente attribuito a quanto siano pessimi i loro fottuti server."

Warzone non è l'unico titolo di Call of Duty che ha lottato con i bug. In effetti, Treyarch ha recentemente risposto a uno strano problema che rimuoveva le targhette dei compagni di squadra nelle modalità multiplayer standard di Cold War. Sebbene Raven Software debba ancora fare un annuncio ufficiale sul problema del ping, si spera che gli sviluppatori di Warzone trovino presto una soluzione rapida.