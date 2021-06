Wingsbeat.shop, l’e-shop della seducente cosmesi certificata biologica

Scelto da oltre 50.000 clienti, Wingsbeat è il negozio bio specializzato nel campo dei cosmetici naturali e prodotti biologici certificati, con consegna in 24/48 ore e opzione di spedizione gratuita. Insieme allo store digitale https://www.wingsbeat.shop/, l’azienda può contare su tre negozi tradizionali in Sardegna. Della proposta fanno parte più di 5.000 articoli, dai prodotti per il corpo al make up, da quelli per il viso al meglio per i capelli.

L’iniziativa Wingsbeat nasce nel 2017, grazie all’intuizione di Paola, Daniela e Carlo, con l’obiettivo di creare un’azienda attenta all’eco-sostenibilità e alla natura. È rispetto a questi valori che è stata composta un’offerta di cui fanno parte maschere capelli bio e balsami, shampoo, tinte per capelli, maschere per capelli ricci, shampoo solido, prodotti antiage, idratanti, esfolianti, anti cellulite.

L’obiettivo della soddisfazione del cliente è una priorità che trova spazio in consegne rapide, grazie a corriere espresso, e gratuite per ordini di oltre 42,90 euro. A disposizione dell’utente c’è inoltre una consulenza di professionisti e ordini rapidi con opzione di “riordino”.

Quanto sia apprezzata l’esperienza d’acquisto viene confermato dalle recensioni verificate da eKomi, che ha assegnato allo store digitale il certificato d'oro, merito di una media di giudizio pari a 4,9/5.

I brand in catalogo sono in prevalenza realtà italiane: Parlux, Parentesi Bio, Eterea, Domus Olea Toscana, Alkemilla, La Saponaria, Solidea, Esmeralda, Gyada Cosmetics, Biofficina Toscana, Anarkhìa Bio, Maternatura, Bio's, Organic Shop, Tangle Teezer, Benecos, Esmeralda Cosmetics, Neve Cosmetics, Phitofilos, Khadì, Le Erbe Di Janas, Purobio e Antos ne sono un esempio.

Un’intera sezione è destinata a centinaia di articoli in saldo, con sconti che esaltano la convenienza. Mentre “Zero Waste” è la categoria dove trovare prodotti privi di qualsiasi tipo di plastica, dimostrazione dell’impegno di Wingsbeat per un mondo più sensibile al rispetto dell’ambiente.

Passando in rassegna la proposta troviamo anche Wingsbeat Collection, gli articoli realizzati dall’azienda, fornendo una soluzione al bisogno di make-up, prodotti per viso, corpo e capelli, idee regalo e altro ancora: dai pad struccanti in bambù alla cuffia doccia.

Non rinunciare al benessere naturale di cosmetici bio certificati, lasciati conquistare dall’irresistibile offerta di Wingsbeat. Il battito d’ali per la tua bellezza ti aspetta su www.wingsbeat.shop.