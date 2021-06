Torna "Lou Passagin", servizio gratuito del porto di Nizza (Video e Foto)

Fino al prossimo autunno sarà possibile, in modo assolutamente gratuito, attraversare in barca il porto di Nizza.

"Lou passagin" ha ripreso le sue piccole traversate, é attivo dalle 10 alle 19, tutti i giorni, per consentire di “attraversare” il porto unendo il Quai Lunel, all’altezza della darsena Charles-Félix, con il quai Entrecasteaux su quella opposta.

E’ un servizio attivo dal 2012 che ha consentito a oltre 380.000 persone di risparmiarsi una lunga passeggiata approfittando di questa piccola barca, spinta da un motore elettrico, che consente di effettuare una “mini traversata” tra i traghetti e le variopinte barche dei pescatori che colorano il porto di Nizza.

La barca, di non grosse dimensioni, consente il trasporto massimo di cinque persone per volta: le traversate sono, in media, 150 il giorno