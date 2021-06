“Che piacere rivederci!”, il programma dell’estate di Cannes

L’estate di Cannes è quest’anno all’insegna del piacere d’incontrarsi.

Spettacoli di qualità, mostre varie, intrattenimento in tutta la città, serate di cinema all'aperto, il ritorno del festival di arte pirotecnica, laboratori per bambini, tour dei quartieri e molto altro sono proposti a residenti e turisti per invogliarli a stare insieme ed a raggiungere la città del cinema.

Il programma assortito e all’insegna del ritrovarsi è inserito nella sua completezza al fondo di questo articolo .

Dopo un anno di assenza, il Festival di Cannes torna sulla Croisette dal 6 al 17 luglio per un'edizione eccezionale con tante star francesi e internazionali.

Nel 2021 il cinema sarà più presente che mai a Cannes: tutte le informazioni sul sito ufficiale www.festival-cannes.com .

Tra le manifestazioni previste in calendario queste quelle previste nel mese di luglio 2021





Dal 3 al 24 luglio – Tutti i mercoledì e sabato - Partir en livre - Animation - Aires de jeux des parcs et jardins de Cannes

Sabato 3 - Nuit européenne des musées - Animation - Musée des explorations du monde

Sabato 3 - Musique, images et surf culture - Animation - Médiathèque Ranguin

Domenica 4 - Moments musicaux de Forville - Musique - Marché Forville

Dal 6 al 17 luglio 2021 - 74edizione del Festival de Cannes - Festival - Palais des Festivals

Mercoledì 7 - MOME fabrik Mer, merveilles et merveilleux - Animation - Médiathèque Noailles

Il 7 e il 27 luglio - Réalité augmentée - Atelier - Bibliothèque La Frayère

L’8 e il 15 luglio - Thème du Masque de fer - Atelier - Archives municipales - Villa Montrose

Dal 9 al 14 luglio 14 - Festival Entr’2 Marches - Festival - 45 rue Mimont - salle Gilbert Fort

Mercoledì 14 - Fête nationale

Il 14, 21 e 29 luglio - Festival d’Art Pyrotechnique - Animation - Baie de Cannes

Giovedì 15 e Venerdì 16 - Semaine du Cinéma Positif - Cinéma - Place du marché La Bocca - Allées de la Liberté

Lunedì 19 - Ciné Quartier - Dirty Dancing - Cinéma - Parvis du Palais des Festivals

Martedì 20 - Ciné Quartier - Intouchables - Cinéma - Place du marché - Cannes La Bocca

Dal 20 al 24 agosto - Réalisation filmique - Atelier - Médiathèque Noailles

Giovedì 22 - Lectures d’histoires et atelier dessin - Animation - Bibliothèque La Frayere

Giovedì 22 - Hommage à Astor Piazolla - Orchestre de Cannes - Concert - Théâtre Debussy

Venerdì 23 - Visite guidée expo Côtes et gens de mer des Alpes-Maritimes - Visites - Archives municipales - Espace Calmette

Sabato 24 et dim. 25 - Fête de la Saint-Cassien - Animation - Butte Saint-Cassien

Domenica 25 - Benjamin Biolay - Concert - Terrasse du Palais des Festivals

Lunedì 26 - Ciné Quartier - Le Grand Bleu - Cinéma - Parvis du Palais des Festivals

Martedì 27 - Ciné Quartier - Aladdin - Cinéma - Place du marché - Cannes La Bocca

Martedì 27 - Les Nuits d’été - Beethoven / P. Bianconi, Orchestre de Cannes - Concert - Terrasse du Palais des Festivals

Mercoledì 28 - Marc Lavoine - Concert - Terrasse du Palais des Festivals

Dal 29 al 31 luglio - Villa Jamel Comedy Club - Spectacle - Jardins médiathèque Noailles

Sabato 31 - Les lumières de la ville / Charlie Chaplin - Orchestre de Cannes - Cinéma/concert - Terrasse du Palais des Festivals