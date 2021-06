Dici Place Garibaldi e pensi al...Café de Turin (Foto)

Vi sono dei luoghi nei quali è d’obbligo recarsi quando si giunge per la prima volta in una città: a Nizza non vi è che l’imbarazzo della scelta: la Promenade, Place Massena, la Collina del Castello, Avenue Jean Médecin, il Café de Turin.

Vi sono, poi, dei luoghi nei quali si ritorna, non più perché è la prima volta, ma perché non se ne può fare a meno, attirano come una calamita, ammaliano come un innamoramento a prima vista. Come il Café de Turin.

Aperto in Place Garibaldi, sotto i portici che confinano con la Vieux Nice, nel lontano 1908, questo locale è meta continua di persone che si siedono attorno ai suoi piccoli tavolini, all’aperto o nelle sale interne, per gustare frutti di mare, coquillages et crustacés di tutte le qualità, senza dover pagare cifre assurde. Le ostriche, soprattutto, rappresentano la vera specialità della casa: ogni giorno se ne consuma una quantità incredibile.

Tra quelle gustate sul posto e quelle acquistate per portarle a casa propria o dagli amici è un flusso continuo e questa è anche una garanzia di freschezza del prodotto. Poi, se una volta si desidera fare uno strappo, ecco il Plateau Royal che consentirà di trasferirsi nel mondo del caviale, delle aragoste, delle ostriche e dei gamberoni in un mare di coquillages. In questo caso non è più questione di prezzo, ma di volersi togliere una soddisfazione e di assaporare un vero piatto reale.

Comunque sia si viaggia intorno ai 350 euro!

Ma anche proposte più modeste appagano: lo dimostra il flusso continuo in una Place Garibaldi piena di turisti, col porto poco distante e i commerci delle stradine della vecchia Nizza, con la loro ombra che d’estate è una benedizione, ad assicurare un tranquillo dopo pranzo.

Tutto sembra orbitare intorno al Café de Turin, una vera istituzione per la città.