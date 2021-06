Motoseghe Stihl: prestazioni e caratteristiche tecniche

La motosega, come sappiamo, è uno strumento indispensabile non solo ai professionisti, ma a chiunque svolga attività di giardinaggio, manutenzione del verde, potatura, oppure taglio della legna, anche a livello amatoriale.

Il mercato propone oggi una vasta scelta di motoseghe, basilarmente simili ma in realtà in grado di offrire prestazioni differenti: il consiglio è quindi quello di valutare con attenzione le proprie esigenze e, di conseguenza, scegliere il modello più adatto a soddisfare le proprie esigenze.

Principalmente, le motoseghe si dividono in due categorie: elettriche e a miscela. Le motoseghe elettriche possono essere dotate di batteria o di cavo di alimentazione. In genere, considerando che il cavo di alimentazione richiede la vicinanza di una presa di corrente elettrica, questo tipo di attrezzo è più adatto per svolgere lavori di fai da te e di hobbistica, anche in merito alla leggerezza e alla maggiore maneggevolezza, ideale anche per i meno esperti.

La possibilità di acquistare le motoseghe Stihl al miglior prezzo sul web , consente di dotarsi di uno strumento sofisticato, realizzato da uno dei migliori marchi oggi disponibili sul mercato, con il vantaggio di usufruire di un prezzo eccellente e vantaggioso.

Motoseghe per uso professionale con motore a scoppio o batteria

Quando la necessità è quella di disporre di una motosega per uso professionale, la scelta riguarda i modelli con motore a scoppio o batterie. Le motoseghe a batteria offrono ottime prestazioni, anche se in realtà non possono raggiungere la potenza di un apparecchio alimentato a miscela. Inoltre, la batteria richiede tempi di attesa per la ricarica e potrebbe non essere in grado di sopportare sessioni di lavoro molto lunghe, come spesso avviene per chi lavora nel contesto della manutenzione di aree boschive. Tuttavia, è possibile trovare in commercio motoseghe con batterie esterne dalle elevate prestazioni.

Per le attività professionali, il riferimento è comunque sempre quello della motosega a scoppio, che consente di lavorare a lungo e che offre una potenza notevole. Questo tipo di motosega è dotato del classico motore a scoppio alimentato a miscela e, di conseguenza, richiede un po’ di esperienza soprattutto per le operazioni di accensione, di manutenzione e di lubrificazione.

Catene e barre da taglio

Il tipo di motore e di alimentazione non è l’unica caratteristica da considerare nella scelta di una motosega: è importante valutare anche gli accessori da taglio. In base alla catene e alla barra montati sullo strumento è infatti possibile svolgere attività diverse: lunghezza, larghezza, passo e altre caratteristiche della catena permettono di rispondere ad esigenze differenti, che possono riguardare sia la manutenzione del verde che i lavori di precisione e di finitura.

In conclusione, si può dire che per i lavori importanti di manutenzione e le operazioni professionali, oppure per tagliare grandi quantitativi di legna, sia necessaria la motosega a scoppio, prestando una grande attenzione alla lubrificazione, che consente di mantenere lo strumento in ottimo stato. Per i lavori semplici e per il giardinaggio amatoriale, è invece più che sufficiente un modello di motosega con cavo di alimentazione.