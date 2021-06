Cannes invita al Musée des Explorations du Monde in occasione della Notte Europea dei Musei

Sabato 3 luglio si celebra la Notte Europea dei Musei.

Dalle 18 a mezzanotte Cannes invita a scoprire in modo diverso, di notte, il Musée des Explorations du Monde e la sua collezione.

Ai visitatori verranno proposte visite guidate, mediazioni e un concerto informale della giovane fisarmonicista Solène Norman in collaborazione con l'associazione di Cannes Expressions XX et I. L’evento gratuito



Ecco, inoltre, una selezione degli eventi organizzati a Cannes da non perdere

Initiation au Circuit Training – Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì alle 18 o alle 19. Luoghi diversi.

Tournée Handi Voile 06 – Venerdì 2 Sabato 3 luglio 2021- Handiplage, Bijou Plage, Cannes



Le mostre in corso e quelle…che verranno:

“Femmes fatales : Artemisia Gentileschi et Judith de Béthulie” – Fino al 5 settembre 2021 – Musée des Explorations du Monde, Le Suquet, Cannes

Grégory Forstner – “Le soleil brûlant sous les paupières fermées” – Fino al 5 dicembre 2021 - Suquet des Artistes, 7 rue Saint-Dizier, Cannes

Jean-Gabriel et Odette Domergue – “La donation” – Fino al 19 settembre 2021 2021 – Villa Domergue, 15 avenue Fiesole, Cannes

Visions de Sainte-Marguerite » – Fino al 14 novembre 2021 - Musée du Fort Royal et du Masque de fer, île Sainte-Marguerite, Cannes

“Côtes et gens de mer des Alpes-Maritimes” – dal 5 luglio al 6 agosto 2021 – Archives municipales, 18 rue du Docteur Calmette, Cannes

Barthélémy Toguo – du 26 luglio al 14 novembre 2021 – Centre d’art La Malmaison, 47 boulevard de la Croisette, Cannes

Musée éphémère du cinéma – “Goscinny et le cinéma : Astérix, Lucky Luke et Cie” – dal 4 al 29 agosto 2021 – Palais des Festivals et des Congrès, Cannes