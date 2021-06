Il patrimonio architettonico e paesaggistico: una mostra al Sénat nel Vieux Nice (Foto)

Come conseguenza della candidatura di Nizza per l'inclusione nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, è stato intrapreso, a partire dal 2016, l’inventario del patrimonio architettonico e paesaggistico della città, nel periodo dal 1860 al 1975.

La Città di Nizza è quindi parta di un vasto impegno che ha contraddistinto un po’ tutta la Francia, quello di effettuare un Inventario generale dei monumenti e delle ricchezze artistiche. Impresa avviata dal ministro André Malraux nel 1964.

Fino a dicembre 2021, il Centre du Patrimoine – Le Sénat, nel Vieux Nice, ospita la mostra "Reflet d’inventaire".

"Reflet d’inventaire" svela i metodi e le procedure che sono state utilizzate per avviare il lavoro di inventario e propone le opinioni degli artisti contemporanei sulla città attraverso disegni e fotografie.

Così scriveva, nel 1964, André Malraux, ministro degli Affari culturali, come prefazione alla relazione di André Chastel, professore di storia dell'arte alla Sorbona, sulla costituzione dell'Inventario generale dei monumenti e delle ricchezze artistiche della Francia: “ Ed è per questo che speriamo di realizzare ciò che non si è potuto fare in 150 anni: l'inventario delle ricchezze artistiche della Francia è diventata un'avventura della mente".

Un libretto sulla mostra è disponibile gratuitamente in loco.



Il Centre du Patrimoine – Le Sénat si trova nel Vieux Nice in Rue Jules Gilly 14.