L’estate di Roquebrune Cap Martin, il programma delle manifestazioni di luglio e agosto

Un ricco programma per l’estate, quello che ha messo in cantiere Roquebrune Cap Martin e che inseriamo nella sua integralità al fondo di questo articolo .

Questo nei dettagli il programma del mese di luglio 2021



Exposition « Cap sur les Bains »

Promenade du Bord de mer (gratuit)



Exposition Making and Monumentum

Eileen Gray in Conversation

Salle Sainte Lucie – Roquebrune Village



Mercoledì 7

Opération Bibliomer

Espace Joséphine Baker – De 9h30 à 12h30



Venerdì 9

Ultra Trail Côte d’Azur

(De Monaco à Saint Martin de Vésubie)

Passage des concurrents au parking de La Coupière

entre 11h et 12h



Sabato 10

Randonnée subaquatique

Encadrée par Rand’eau Evasion – De 9h30 à 12h

Plage du Buse (25 € - moins de 12 ans 20 € - sur réservation)



Lunedì 12

Podium de l’été

Orchestre Swing Home

5 ans après le classement du cabanon à l’Unesco, évocation

musicale des séjours de Le Corbusier au Cap Martin

Espace Public Jean Gioan – 21h (concert gratuit)



Mercoledì 14

Campagne Ecogeste

Sensibilisation des plaisanciers dans la Baie de Cabbé

De 10h à 15h



Mercoledì 14

« Fête Nationale »

Jeux d’enfants à partir de 15h30 – Retraite aux flambeaux à 21h30

Roquebrune Village – Place de la République



Mercoledì 14

Soirée Tennis de Table

Espace Public Jean Gioan – De 19h à 23h30 (3 €)



Giovedì 15

Podium de l’été

Rock avec le groupe Leeps

Espace Public Jean Gioan – 21h (concert gratuit)



Sabato 17

Randonnée subaquatique

Encadrée par Rand’eau Evasion – De 9h30 à 12h

Baie du Cap Martin (25 € - moins de 12 ans 20 € - sur réservation)



Sabato 17

Visite spectacle du site Cap Moderne

Pour les 5 ans de l’inscription du Cabanon Le Corbusier à l’Unesco

Visite et spectacle « Pizzicato » (accordéon et voix) – 15h30 (20 €)



Domenica 18

Visite guidée naturaliste

sur le sentier littoral du Cap Martin

Assurée par le Centre de Découverte Mer & Montagne

(De 9h à 11h) – 6 € (gratuit pour les moins de 18 ans)



Lunedì 19

Podium de l’été

Call me Winston,

dans l’univers de Tarantino

Espace Public Jean Gioan – 21h (concert gratuit)



Mercoledì 21

Soirée Tennis de Table

Espace Public Jean Gioan – De 19h à 23h30 (3 €)



Giovedì 22

Conférence « De Vézelay au Cap Martin »

Présentée par C. Brulé (architecte) et E. Gaspard (CMN)

Hangar Cap Moderne - Cabbé – 18h (conférence gratuite)



Giovedì 22

Podium de l’été

Carnaby Street,

100 % Beatles & Rolling Stones

Espace Public Jean Gioan – 21h (concert gratuit)



Sabato 24

Festival de Théâtre

« Le Dîner de Cons » de F. Weber

par la Cie Ségurane

Parvis Rainier III - Château – Roquebrune Village – 19h30 (gratuit)



Domenica 25

Festival de Théâtre

« Edmond » d’Alexis Michalik

par le Théâtre Russa Lux

Parvis Rainier III - Château – Roquebrune Village – 19h30 (13 €)



Domenica 25

Fête de la Sainte Marguerite

Dégustation de Barbajuans à 12h

Concours de boules carrées à 14h30

Roquebrune Village – Place de la République



Domenica 25

Visite ludique en famille à Cap Moderne

Hangar Cap Moderne - Cabbé – 15h30 (sur réservation)



Lunedì 26

Podium de l’été

Magie avec Michel Kaplan

et le Duo Magic Brothers

Espace Public Jean Gioan – 21h (spectacle gratuit)



Mercoledì 28

Soirée Tennis de Table

Espace Public Jean Gioan – De 19h à 23h30 (3 €)

Organisateur : Stella Sport



Giovedì 29

Festival de Théâtre : « Sunderland»

de Clément Koch par le Cercle Molière

Parvis Rainier III - Château – Roquebrune Village – 19h30 (10 €)



Giovedì 29

Podium de l’été

Variétés internationales

avec l’orchestre d’Olivier Jude

Espace Public Jean Gioan – 21h (concert gratuit)



Sabato 31

Festival de Théâtre

« On purge Bébé » de Georges Feydeau

par la troupe Les Collectionneurs

Parvis Rainier III - Château – Roquebrune Village – 19h30 (13 €)

Roquebrune è un villaggio medioevale, tra i più pittoreschi della Costa Azzurra, arroccato sulle pendici del Cap Martin.

Fu parte del Principato di Monaco dal XIV secolo fino al 1848. Annesso alla Francia dal 1860 in seguito ad un plebiscito, l'imperatore Napoleone III ricomprò Mentone e Roccabruna per 4 milioni di franchi-oro al Principe Carlo III di Monaco.



Da allora la cittadina viene chiamata "Roquebrune", salvo che nel breve periodo di occupazione italiana durante la seconda guerra mondiale.



Il castello, costruito nel 970 da Corrado I, Conte di Ventimiglia, doveva difendere la frontiera occidentale del territorio feudale e prevenire un'eventuale offensiva terrestre o marittima delle orde di Saraceni che percorrevano la zona. La fortezza all'epoca comprendeva tutto il villaggio.



Nel XV secolo i Grimaldi aumentarono la potenza militare di questo torrione. Venduto come bene nazionale nel 1808 a cinque cittadini di Roquebrune, viene rivenduto nel 1911 a un ricco turista britannico, Sir William Ingram. Quest'ultimo inizia a intraprendervi alcuni lavori, ma finisce per cedere il castello al comune nel 1921.



La visita del castello, che domina il villaggio medievale, permette di percorrere le stradine piene di carattere e talvolta scavate addirittura nella roccia.



A Roquebrune villaggio ci sono alcuni luoghi da non perdere: il lavatoio, la place des deux Frères, la chiesa di Sainte Marguerite, la riproduzione della fucina, la rue Montcollet, la Place du Capitaine Vincent, l'Ulivo Millenario e naturalmente il castello. Magnifici panorami.