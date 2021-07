Lunedì 5 luglio 'Pizza tra le stelle' alla Pizzeria Senese di Sanremo

La serata del 5 luglio sarà stellata presso la Pizzeria Senese di Sanremo. Infatti, in cucina ci sarà un duetto tra lo Chef Gianni Senese e lo Chef stellato Vincenzo Guarino. Sarà una serata all'insegna del gusto e della genuinità dei prodotti del territorio, sapientemente orchestrata dalle capacità dei due Chef. Ci saranno quattro portate di pizza, degustazione di tapas, dolce finale e degustazione di vini e birre artigianali.

Gianni Senese è felice di poter ospitare nel suo locale un grande Chef del calibro di Vincenzo Guarino e soprattutto un grande amico con il quale si è confrontato più volte nel periodo del lockdown.

“Un periodo – ci ha spiegato Gianni Senese – che ci ha consentito di incrementare le nostre potenzialità con un nuovo forno a legna e l'acquisizione di un terreno a Coldirodi per poter coltivare direttamente i prodotti che verranno poi proposti in tavola ai nostri clienti. Desidero con questa serata ringraziare l'intera città di Sanremo ed il suo sindaco, che mi hanno accolto come un figlio, permettendomi di condividere ed esprimere al meglio la mia arte di pizzaiolo.

Auspico con questo primo evento di poter essere sempre più innovativo, proponendo in tavola delle pizze che trasmettano non solo la tradizione, ma anche il sentimento e il piacere di poter reinterpretare il modo di fare la pizza. Sono sempre alla continua ricerca di nuovi ingredienti e abbinamenti che sapranno stupire anche i palati più esigenti. Colgo l'occasione per ringraziare anche mia moglie ed il mio staff e naturalmente tutti i clienti che ci hanno dimostrato calore e affetto nel periodo appena trascorso, offrendoci l'occasione di poterli servire nuovamente nel nostro ampio dehors”.

Se desiderate mangiare una 'Pizza tra le stelle' non dovete assolutamente mancare all'evento che si terrà il 5 luglio presso la Pizzeria Senese in via privata Scoglio, 14 a Sanremo in zona San Martino, vicino al mare ed alla pista ciclabile.

Per ulteriori informazioni o prenotazioni vi invitiamo a chiamare al 0184 189 7825 oppure visitando la pagina Facebook e Instagram.