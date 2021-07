“Bentornati americani!”, ripresi i voli tra New York e Nizza

Con un primo volo inaugurale completo, La Compagnie 100% Business Class torna a proporre la tratta diretta New York - Nizza e assicura, allo stesso tempo, il ritorno dei clienti americani, storici e fondamentali clienti della Costa Azzurra.

I primi passeggeri americani sono giunti sulla Costa Azzurra oggi, sabato 3 luglio 2021: un evento dal forte significato.

Il ritorno dei turisti americani è essenziale in Costa Azzurra ed è indispensabile per il successo della stagione estiva.



Per celebrare la riapertura dei voli, i 76 passeggeri del primo volo business, completo al 100%, hanno ricevuto una serie di omaggi da parte della Compagnie, un souvenir del loro viaggio contenente un porta etichetta in pelle per i bagagli, una bottiglia di Champagne, un Pass Côte d'Azur France e alcuni articoli di marchi emblematici della Costa Azzurra.



Compagnia aerea francese presente all'aeroporto Nice Côte d'Azur dal 2019, La Compagnie ha assicurato, prima della crisi del Covid-19, fino a 5 voli settimanali, esclusivamente in business class, per un totale di 16.000 posti tra maggio e fine ottobre.

La Compagnie aveva inoltre partecipato attivamente alla promozione della destinazione Costa Azzurra Francia nell'ambito dell'Operazione Bastille Day nel 2019.



Con la ripresa dei voli di linea, la Compagnie fa così il suo grande ritorno sulla pista di Nizza.

Al momento assicura, fino al 27 settembre , 3 voli settimanali tra New York e Nizza.



Iscritti nell'elenco dei paesi verdi pubblicato dal governo francese, dal 9 giugno scorso, i cittadini statunitensi possono viaggiare anche in assenza di motivi impellenti e senza quarantena.