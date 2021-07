Summer Party è la proposta estiva del Casino Barrière di Mentone

Il Casino Barrière Menton ha festeggiato con il Summer Party, accogliendo circa 150 ospiti sulla sua terrazza.

Lanciati 6 anni fa e proposti solo nei fine settimana, i Summer Party si sono svolti sulla terrazza dall'anno scorso 7 giorni alla settimana.

Una delle più belle viste sul mare di Mentone per ballare a cielo aperto al suono dei DJ dal vivo. Oltre al cocktail bar, il menu del ristorante si sta ampliando quest'anno cone le pizze artigianali dello chef'Zïolo di Laurent Raimondo, incoronato Campione di mondo delle pizze al World Pizza Cup 2017 di Roma

7 rinomati dj si alterneranno per intrattenere i clienti: Melvin, Chris Simple (MICS, Life Club Monaco, Kharma ..), Julian Simon (Monkey's, W.I.P Beach, Côté Lounge, Karl Lagerfeld ..), Loic Riviera (Beach Klubber, Le Constellation Crans-Montana ..), Dj Rhum G (Brasserie de Monaco), Jonathan e Dj Radio Top Side.

Dal 1 luglio al 31 agosto 2021 dalle 19:00 all'1:00 dalla domenica al giovedì Venerdì e sabato dalle 19:00 alle 02:30.

L'accesso alla terrazza è riservato agli adulti e soggetto al presentazione di un documento di identità.

Offerta Ciao Estate a 38 € invece di 50 €:

● Una bottiglia di vino AOP Méditerranée O'Clock (rosato o bianco)

● Una tavola da condividere o una pizza fatta in casa da Raimondo

● € 10 in fiches per tentare la fortuna alle slot machine, ai giochi da tavolo o loro variante elettronica.