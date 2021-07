F1. In Austria la Ferrari conferma la bontà del passo gara, ma il monegasco Leclerc è solo ottavo. Vince ancora Verstappen

La Ferrari conferma in Austria la bontà del suo passo gara: in una gara ricca di colpi di scena, la rossa riesce a limitare i danni in ottica classifica costruttori contro McLaren: Norris va a podio, ma nelle posizioni di rincalzo alla fine è Sainz ad arrivare davanti a Ricciardo e a Leclerc, autore di una gara generosa che meritava una posizione finale migliore.

Una buona prima parte di gara per il monegasco, che al giro 15 riesce a compiere un gran sorpasso sulla Red Bull di Perez scivolato a metà classifica dopo il fuoripista nel duello dei primi giri con Norris (che prende 5 secondi di penalità), mantenendo un buon passo gara nei confronti del messicano ma senza riuscire a insidiare la McLaren di Ricciardo.

Le Ferrari sono praticamente le ultime a fermarsi per il primo turno di pit stop, con Leclerc che al giro 36 (metà gara) passa da gomma media a dura, e Sainz che partito con la dura resiste per 49 giri, montando la media per la parte conclusiva della corsa.

Al giro 41 succede lo stesso episodio capitato a Perez e Norris con protagonisti di nuovo la Red Bull e Leclerc, che finisce fuori ma senza perdere posizioni: stavolta il contatto è più ravvicinato, e anche Perez viene sanzionato così come successo in precedenza a Norris. Sette giri dopo il duello si ripropone alla stessa maniera nella curva successiva, e la penalità al messicano viene inasprita di ulteriori 5 secondi: è una regola che va rivista in alcune sfacettature della sua interpretazione.

A cinque giri dalla fine Leclerc lascia passare Sainz con gomma piu fresca per tentare l'assalto a Ricciardo, che il monegasco non è riuscito a superare: obiettivo centrato dallo spagnolo, che grazie alla penalità a Perez chiude al quinto posto. Il monegasco invece resta dietro alla Red Bull e termina la sua gara ottavo. Vince Verstappen davanti a Bottas e Norris, solo quarto Hamilton, gara difficile per lui.