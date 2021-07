Casette in legno per decorare il giardino con eleganza

Le casette da giardino in legno sono elementi d’arredo che consentono di decorare il proprio spazio esterno con originalità e, al contempo, di avere a disposizione un accessorio funzionale e utile. Una casetta per il giardino di ottima qualità, realizzata interamente in legno naturale, è adatta da usare come rimessa, come ripostiglio o box, come ambiente di gioco sicuro e salutare per i bambini, come spazio relax e perfino come dependance della propria casa, realizzando ad esempio un ufficio o una camera per gli ospiti.

È molto importante, quando si decide di completare il proprio giardino con una casetta in legno, acquistare un prodotto garantito per la qualità, che possa infondere al giardino un’atmosfera di eleganza, senza tralasciare naturalmente gli aspetti della sicurezza e dell’affidabilità. La scelta di un modello di casetta da giardino o di un altro dipende essenzialmente dall’utilizzo che si intende farne.

Per allestire la casetta da giardino per i bambini , ad esempio, è importante scegliere una struttura resistente, sufficientemente ampia e accogliente, che possa garantire ai piccoli ospiti un ambiente di gioco salutare e privo di rischi.

Casette in legno naturale: perché sono da preferirsi

Il legno è senza dubbio il materiale più adatto per le casette da giardino, e, se trattato adeguatamente, offre un’estrema resistenza alle intemperie, una lunga durata nel tempo e una manutenzione semplice e limitata.

Una casetta in legno è molto bella da vedere, è leggera e semplice da montare, non richiede la necessità di ottenere autorizzazioni e permessi particolari ed è considerata molto sicura anche nelle zone sismiche.

Inoltre, un altro vantaggio da considerare, è il prezzo: una casetta da giardino in legno è infatti piuttosto economica, soprattutto se confrontata con altre tecniche tradizionali di costruzione. Le casette della migliore qualità si presentano con un aspetto molto raffinato, sono perfettamente abitabili e dotate di ogni comfort, mantengono al proprio interno un microclima sempre piacevole e non subiscono alcun degrado.

Sono senza dubbio da preferirsi ai prefabbricati realizzati in PVC, che risultano essere poco gradevoli da abitare, o in lamiera metallica. Anche se usata come box, la casetta in legno naturale si rivela la soluzione adatta, oltre ad aggiungere un tocco di bellezza rustica al proprio spazio esterno.

Facilità di montaggio della casetta da giardino in legno

Una casetta da giardino prefabbricata in legno si monta in pochissimo tempo, senza alcuna necessità di dotarsi di strumenti o attrezzature particolari. Il sistema ad incastro che caratterizza queste casette le rende molto semplici da montare, solo nel caso di dimensioni molto grandi si consiglia di realizzare un fondo in cemento, per poi procedere con il montaggio delle varie parti, seguendo le istruzioni. In genere si procede dapprima con la struttura delle pareti, per poi proseguire con porte e finestre e con il tetto.

In un periodo medio di circa un giorno, due persone possono tranquillamente e senza difficoltà realizzare la casetta in legno, da destinarsi come ambiente di gioco per i bambini, oppure come stanza esterna alla casa.