Festival del cinema di Cannes 2021: 17 film sostenuti dall'UE candidati ai premi

17 film finanziati dall'UE sono in lizza alla 74a edizione del Festival del cinema di Cannes, che ha aperto oggi i battenti, per la prima volta in presenza dal 2019. Dei 17 film sostenuti dalla sezione MEDIA del programma Europa creativa, 5 saranno candidati alla Palma d'oro: "The Story of my Wife" di Ildikó Enyedi, "Bergman Island" di Mia Hansen-Love, "Compartment No. 6" di Juho Kuosmanen, "Titane" di Julia Ducournau e "Tre Piani" di Nanni Moretti.

Inoltre, 5 titoli sono stati selezionati per la sezione "Un certain regard" e altri 3 per le sezioni "Fuori concorso", "Cannes Premiere" e “Proiezioni speciali”. I restanti 4 film partecipano alle rinomate sezioni parallele “Quinzaine des Réalisateurs” e “Semaine de la Critique”. I vincitori del festival di quest'anno saranno annunciati sabato 17 luglio durante la cerimonia di chiusura.

L'UE ha investito oltre 2,1 milioni di € attraverso la sezione MEDIA del programma Europa creativa per lo sviluppo e la distribuzione internazionale di questi film. Le produzioni si inseriranno anche nel contesto dei 30 anni della campagna MEDIA, che celebra il costante sostegno dell'UE all'industria audiovisiva nel corso dei decenni, mettendo in risalto il lavoro dietro le quinte del settore e i frutti dei finanziamenti dell'UE.

La Commissione parteciperà anche a diversi eventi organizzati nel contesto di Le Marché du Film, tra cui il lancio della campagna "CharactHer", incentrata sulla promozione dell'inclusione di genere e della diversità nei settori cinematografico e dei mezzi di informazione.