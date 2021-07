Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti.

ANTIBES

Les Dimanches de la Garoupe

Domenica 11 luglio 2021 dalle 10 alle 16

Sanctuaire de la Garoupe



Les expositions Jazz

Fino al 30 agosto 2021

Quattro diversi appuntamenti:

Les photographes de "Jazz à Juan"

Fino al 30 agosto 2021

60 ans de "Jazz à Juan" - L’Expo

Dal 9 al 20 luglio

Les Métiers d’art fêtent le jazz

Dal 9 al 20 luglio

Les fresques sChOOL Jazz

Dal 9 al 20 luglio



Exposition "Xavier Gorce. Les Indégivrables brisent la glace " - Musée Peynet

Exposition "Xavier Gorce. Les Indégivrables brisent la glace "

Fino al 3 ottobre 2021

Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Musée Peynet

Place Nationale





Exposition "Le vin, nectar des dieux"

Fino al 30 ottobre 2021

Musée d'Archéologie

Bastion Saint-André



BEAULIEU-SUR-MER

Exposition Hubert Le Gall, une fantaisie grecque

Fino al 26 settembre 2021

Villa Grecque Kerylos

Impasse Gustave Eiffel



CANNES

ATELIERS Tout public - RENDRE LA JUSTICE À L'ÉPOQUE DU MASQUE DE FER

Giovedì 8 luglio 2021 dalle ore 14

Villa Montrose - Archives historiques

9 avenue Montrose



LES NOCTURNES CANNOISES : QUAI SAINT-PIERRE

Giovedì 8 luglio 2021 dalle 19 a mezzanotte



VISITE DU QUARTIER PRADO-RÉPUBLIQUE

Giovedì 8 luglio 2021 ore 9,30

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



VISITE GUIDÉE - EXPOSITION "FEMMES FATALES"

Venerdì 9 luglio 2021 ore 17

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



VISITE DU QUARTIER MONTFLEURY

Venerdì 9 luglio 2021 ore 9,30

Archives municipales



LES NOCTURNES CANNOISES : BOULEVARD JEAN HIBERT

Martedì 13 luglio 2021 dalle 19 a mezzanotte



LES NOCTURNES CANNOISES : MARCHÉ DE LA BOCCA

Mercoledì 14 luglio 2021 dalle 19 a mezzanotte



FEU D'ARTIFICE

Mercoledì 14 luglio 2021 ore 22

baie de Cannes



FESTIVALCinémaProfessionnels

74° FESTIVAL DE CANNES

Fino al 17 luglio 2021 - dal 6 luglio

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



60E SEMAINE DE LA CRITIQUE

Édition 2021

Fino al 17 luglio 2021

EXPOSITIONS CÔTES ET GENS DE MER DES ALPES-MARITIMES

Fino al 6 agosto 2021

Horaire(s) :

Lundi au vendredi : de 13h30 à 17h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



LUNA PARK

Fino al 31 agosto 2021

Ouvert tous les jours de 20h à minuit

Complexe Pierre de Coubertin - Mûriers

Avenue Pierre de Coubertin

Cannes La Bocca



EXPOSITIONS Peinture FEMMES FATALES : ARTEMISIA GENTILESCHI ET JUDITH DE BÉTHULIE

Fino al 5 settembre 2021

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITIONST JEAN GABRIEL ET ODETTE DOMERGUE

Fino al 19 settembre 2021

Villa Domergue et ses jardins

15 avenue Fiesole



VISIONS DE SAINTE-MARGUERITE

Fino al 14 novembre 2021

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITIONS Peinture GREGORY FORSTNER - LE SOLEIL BRÛLANT SOUS LES PAUPIÈRES FERMÉES

Fino al 5 dicembre 2021

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



CAP D'AIL

Rêves de jardins, jardins rêvés

Fino al 17 settembre 2021

Villa Les Camelias

17 av Raymond Gramaglia - 06320 CAP D'AIL



COLOMARS

Marjorie Martinez – Jazz Métropole

Venerdì 9 luglio 2021

Place de la Madone - Colomars



EZE

Exposition Stéphane Blanchard

Fino al 17 luglio 2021

Galerie Municipale - Eze Village

Rue de la Paix



Concerts en déambulation

Fino al 31 agosto 2021

Eze Village

Différents styles de musique : Jazz et blues, Musique de variété, Gypsy - Tzigane...

concerts-en-deambulation

Place du Général de Gaulle



LEVENS

Le Trio Zodiac en concert

Giovedì 8 luglio 2021 ore 21

Auditorium Joseph Raybaud, Levens

Place de la République



Salon Vert Azur

Dal 10 all'11 luglio 2021

Grand Pré



Exposition de Nathalie Broyelle "Florilège"

Fino al 28 agosto 2021

Galerie du Portal, Levens

Galerie du Portal - 1 Place v. Masseglia



MENTON

Vendredis de soleil

Da rue Trenca a l’allée Batterie 943 dalle 17,30 a mezzanotte

A partir de 18h30 une soixantaine de stands commerçants sur la Promenade du Soleil et au Jardin Elisée Reclus

A partir de 21h30 : Animations en déambulation sur la Promenade du Soleil

Lights Dancers : Un spectacle de marionnettes géantes chorégraphiées avec la musique et des effets des lumières synchronisées avec les rythmes. Ces marionnettes de 4 m d’hauteur danseront et rempliront les rues de leur musique « electro-énergique ».

Ville de Menton



Volcano party DJ

Sabato 10 luglio 2021 ore 21,30

Menton - Esplanade des Sablettes



Fête Champêtre de la Maison des Pieds Noirs, des Harkis et de leurs Amis.

Domenica 11 luglio 2021 ore 10,30

Au parc du Pian à Menton.



Festa Nazionale

Mercoledì 14 luglio 2021

Cérémonie, dépôt de gerbes 11h30 Monument aux morts Place des victoires

Bal de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Menton 20h – Esplanade Francis Palmero

Animation musicale en déambulation Riviera Jazz Band : Un quartet ultra dynamique dans la pure tradition "New-Orléans ", qui rend un vibrant hommage à Sidney Bechet, mais enchaîne également avec des reprises swing, les années folles... Du panache, de la bonne humeur et... la Bechet attitude !

21h - Quai Laurenti

Animations Vidéo sur les façades de la Vieille Ville A partir de 21h30 – Quai Bonaparte

Feu d’artifice 22h30 – Baie des Sablettes



La ville à Vélo !

Visite promenade de la ville en Vélo

Partenza Musée du Bastion tutti i giovedì ore 9,30

Durée : 2h

Tarif : 9 € Vélo électriques à disposition, venir avec son matériel de sécurité et une bouteille d’eau.

Musée du Bastion

2 Quai de Monléon



Jeu de piste de l’été

Musée de Préhistoire régionale

Fino al 30 agosto 2021

De 10h à 12h et de 14h à 18h.

Fermé le mardi et les jours fériés.

Musée de Préhistoire régionale

Rue Lorédan Larchey



Exposition: Le Bastion, d’Honoré II à Jean Cocteau

Fino a settembre 2021

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III 06500 Menton



Exposition Prix de la Ville de Menton - PhotoMenton lauréats 2019

Galerie d’art contemporain du Palais de l’Europe

Fino al 30 settembre 2021.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

8 avenue Boyer



MONACO

UPAW - Urban Painting Around the World

Fino all'8 luglio 2021

5e UPAW - Urban Painting Around the World

Digue du Port Hercule



Le Quatuor Diotima

Giovedì 8 luglio 2021 oere 21,30, Fort Antoine

51e édition du Théâtre du Fort Antoine : Concert de musique de chambre avec Le Quatuor Diotima, organisé par Le Printemps des Arts de Monaco. Au programme : Schubert et Beethoven

Fort Antoine

Avenue de la Quarantaine



Herculis EBS, Wanda Diamond League 2021

Venerdì 9 luglio 2021, dalle 19 alle 22

Meeting International d'Athlétisme Herculis EBS, Wanda Diamond League 2021, organisé par la Fédération Monégasque d'Athlétisme

Stade Louis II

7, avenue des Castelans



Répétition d'Orchestre

Venerdì 9 luglio 2021, ore 21,30

51e édition du Théâtre du Fort Antoine : La Fondation Prince Pierre propose, en collaboration avec l’Institut audiovisuel de Monaco, une projection de "Répétition d’orchestre", film réalisé par Federico Fellini en 1979

Fort Antoine

Avenue de la Quarantaine



Festival d’Orgue

Domenica 11 luglio 2021, ore 17

16e Festival International d’Orgue avec Béatrice Piertot et Yannick Merlin, orgue à 4 mains, organisé par la Direction des Affaires Culturelles

Cathédrale de Monaco

4, rue Colonel Bellando de Castro



Monaco Art Week

Dal 13 al 18 luglio 2021,

Monaco Art Week : parcours d'expositions, rendez-vous artistiques et table ronde proposés par une dizaine de galeries et maisons de ventes



Chansons Françaises

Mafrtedì 13 luglio 2021 ore 21,30

51e édition du Théâtre du Fort Antoine : Chansons Françaises "de Charles Trenet à Claude Nougaro" par l'ensemble MonacoBrass (Ensemble de cuivres et percussions de l’OPMC) avec Anne Carrère et Guy Giuliano

Fort Antoine

Avenue de la Quarantaine



Monaco Energy Boat Challenge

Fino al 10 luglio 2021 Baie de Monaco

Monaco Energy Boat Challenge, organisé par le Yacht Club de Monaco

Baie de Monaco



Entrevue au Féminin

Fino al 16 luglio 2021

Exposition sur le thème "Entrevue au Féminin" de Calypso de Sigaldi, Elizabeth Wessel, Karla, Sutra et Véga Vénusie

Maison de France

42, rue Grimaldi



Théâtre du Fort Antoine

Fino al 6 agosto 2021

51ème édition du Théâtre du Fort Antoine

Fort Antoine

Avenue de la Quarantaine



Exposition Bijoux d’artistes de Calder à Koons

Fino al 29 agosto 2021, dalle 10 alle 20

Grimaldi Forum Monaco - Espace Indigo

10, avenue Princesse Grace



Exposition Alberto Giacometti - Une Rétrospective

Fino al 29 agosto 2021

de 10h à 20h, nocturnes les mardis et jeudis jusqu’à 22h

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Marginalia

Fino al 5 settembre 2021

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Sauber

Avenue Princesse Grace



Shimabuku

Fino al 3 ottobre 2021

Nouveau Musée National de Monaco

Villa Paloma



Exposition interactive "Immersion"

Fino al 30 dicembre 2021

Musée océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



NIZZA

Électre des Bas-Fonds

Dall'8 al 10 luglio 2021

Horaires:21:00 jeudi et vendredi et 15:00 samedi

Théâtre National de Nice

Promenade des Arts - 06300 NICE



Beauté Fatale

Dall'8 al 10 luglio 2021 ore 20,30

Théâtre National de Nice

Promenade des Arts



Max Boublil

Dall'8 al 10 luglio 2021 ore 20,30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini - 06000 NICE



Candlelight Open Air: Les 4 Saisons de Vivaldi à la bougie

Venerdì 9 luglio 2021 ore 20,30

Château de Crémat

442 chemin de Crémat



À l’ombre de Matisse : La Cinémathèque en plein air

Venerdì 9 luglio 2021 ore 22

Scène du parvis Nord du musée Matisse - Jardin des Oliviers de Cimiez

« Hair » de Milos Forman. Hair de Milos Forman (1979 – 2h01). David di Donatello 1979 : meilleur réalisateur, meilleur musique.

184 av des Arènes de Cimiez



Soirées musicales en cœur de ville, Cours Jacques Chirac

Venerdì 9 luglio 2021 ore 19

Cours Jacques Chirac - Vieux Nice

Le groupe Nux Vomica, composé d’artistes d’expressions niçoise, est un témoin vivant et festif de la culture régionale.

Cité du Parc



Le mandoloncelliste Jean-Louis Ruf-Constanzo est l’invité du Musée d’Art Naïf !

Sabato 10 luglio 2021 ore 16

Musée International d'Art Naif Anatole Jakovsky

23 av de Fabron - Château Sainte-Hélène



Nice Jazz Festival 2021

Dal 12 al 17 luglio 2021

Place Masséna



C’était Un Samedi

Dal 13 al 14 luglio 2021 ore 21

Théâtre National de Nice

Promenade des Arts - 06300 NICE



Une Antigone de Papier

Dal 14 al 17 luglio 2021

18:00 mercredi et vendredi. 19:30 jeudi. 15:00 samedi

Théâtre National de Nice

Promenade des Arts



Concert Symphonique - Concert Gratuit du 14 Juillet

Mercoledì 14 luglio 2021 ore 21

Place Masséna

Pass sanitario obbligatorio



Au Fil d’Œdipe

Dal 14 al 17 luglio 2021

19:30 mercredi et vendredi. 18:00 jeudi. 11:00 samedi

Théâtre National de Nice

Promenade des Arts



Guillaume Tavernier, Architecte de l’Imaginaire

Fino al 28 luglio 2021

Bibliothèque Louis Nucera

2 Place Yves Klein



Voilà l’été !

Fino al 31 luglio 2021

Le 109

50 bd Jean-Baptiste Vérany



She-Bam Pow Pop Wizz! Les Amazones Du Pop

Fino al 29 agosto 2021

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.AM.A.C.

Place Yves Klein



We are Family - Summer Party

Fino al 29 agosto 2021 ore 14 e 21 tutte le domeniche

Parvis du MAMAC

1, Place Yves Klein



Cécile Bart : Je suis bleue

Fino al 30 agosto 2021

Musée National Marc Chagall

36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)



Jonathon Brown investit le Musée d’Art Naïf

Fino al 2 settembre 2021

Musée International d'Art Naif Anatole Jakovsky

23 av de Fabron - Château Sainte-Hélène



Goudji, le poème du feu, 50 ans de féerie

Fino al 12 settembre 2021

Musée Masséna

65 rue de France - 35 Promenade des Anglais



Miles - Julie Béna

Fino al 19 settembre 2021

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard



More shoes more boots more garlic - Camille Lapouge

Fino al 19 settembre 2021Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard



Maintenant l’Origine

Fino al 19 settembre 2021

Musée de Préhistoire de Terra Amata

25 bd Carnot



When Looking Across the Sea, Do You Dream? Otobong Nkanga

Fino al 19 settembre 2021

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard - 06100 NICE



Maintenant, l'Origine

Fiono al 21 settembre 2021

Musée de Préhistoire de Terra Amata

25 bd Carnot - 06300 NICE



Peindre Nice et sa Région - Aux XIX°- Début XX° Siècle

Fino al 21 settembre 2021

Bibliothèque Louis Nucera

2 Place Yves



Sebastião Salgado, « Déclarations »

Fino al 26 settembre 2021

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier - 06300 NICE



Photographes en Asie "Inside Japan" Roberto Badin

Fino al 27 settembre 2021

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Reconstitution théâtralisée du traditionnel tir du canon de midi

Fino al 03 ottobre 2021

Terrasse Nietzsche - Parc de la Colline du Château

Dans le cadre de « Mon été à Nice »

Orario: 11:45 - Tutte le domeniche fine al 3 octobre 2021 (no il 15 et 22 août).

Montée Eberlé - Montée Montfort



Barbara & Michael Leisgen

Fino al 31 octobre 2021

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein - 06300 NICE



Exposition interactive « Wild Immersion »

Fino al 28 novembre 2021

Parc Phoenix

405 Promenade des Anglais - 06200 NICE



Pierre Matisse, un marchand d’art à New York

Fino al 30 settembre 2021

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez - 06000 NICE

Tél : +33(0)4 93 81 08 08

Email : musee.matisse@ville-nice.fr

Informations www.musee-matisse-nice.org

Accessible PMR



EchO

Fino al 25 ottobre 2021

Musée International d'Art Naif Anatole Jakovsky

23 av de Fabron - Château Sainte-Hélène



La Bataille des Beaux-Arts. Art et Politique à Nice au XIXe siècle

Fino al 31 ottobre 2021

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 av des Baumettes



La Télé de Moya – Oh la la, quelle histoire !

Fino al 13 novembre 2021

l'Artistique, Centre d'arts et de Culture

27 bd Dubouchage -



Cent portraits pour un siècle

Fino al 14 novembre 2021

Palais Lascaris

15 rue Droite



"Dans un monde flottant" Caribaï, artiste peintre

Fino al 15 dicembre 2021

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Médias et Sport

Fino al 2 gennaio 2022

Musée National du Sport

Bd des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



Sosno Squatte l'Antique

Fino al 23 gennaio 2022

Musée d'Archéologie de Nice Cimiez

160 av des Arènes de Cimiez - 06100 NICE



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Tutto il mese

Exposition « Cap sur les Bains »

Promenade du Bord de mer (gratuit)



Exposition Making and Monumentum

Eileen Gray in Conversation

Salle Sainte Lucie – Roquebrune Village



Mercoledì 7

Opération Bibliomer

Espace Joséphine Baker – De 9h30 à 12h30



Venerdì 9

Ultra Trail Côte d’Azur

(De Monaco à Saint Martin de Vésubie)

Passage des concurrents au parking de La Coupière

entre 11h et 12h



Sabato 10

Randonnée subaquatique

Encadrée par Rand’eau Evasion – De 9h30 à 12h

Plage du Buse (25 € - moins de 12 ans 20 € - sur réservation)



Lunedì 12

Podium de l’été

Orchestre Swing Home

5 ans après le classement du cabanon à l’Unesco, évocation

musicale des séjours de Le Corbusier au Cap Martin

Espace Public Jean Gioan – 21h (concert gratuit)



Mercoledì 14

Campagne Ecogeste

Sensibilisation des plaisanciers dans la Baie de Cabbé

De 10h à 15h



Mercoledì 14

« Fête Nationale »

Jeux d’enfants à partir de 15h30 – Retraite aux flambeaux à 21h30

Roquebrune Village – Place de la République



Mercoledì 14

Soirée Tennis de Table

Espace Public Jean Gioan – De 19h à 23h30 (3 €)



SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE

Faites de la Montagne Edition Estivale

Dal 10 all'11 luglio a partire dalle ore 9

Saint-Dalmas Le Selvage



VENCE

Les Nuits du Sud - Vence

Fino al 18 luglio 2021

Place du Grand Jardin Festival

Obbligatorio pass sanitario



VILLEFRANCHE-SUR-MER

La Face Intime de Volti

Fino al 19 settembre 2021

Citadelle de Villefranche-Sur-Mer