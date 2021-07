Da Menton a Roquebrune, un’estate all’insegna della biodiversità marina

Dal 10 luglio, la Communauté de la Riviera Française proporrà una serie di attività e manifestazioni incentrate sul della costa.

Tra Mentone e Roquebrune il litorale si estende per quasi 16 km di costa. Una serie di baie e spiagge intervallate da un promontorio salvaguardato: Cap Martin.

È questo il luogo che nome all'unico sito marino Natura 2000 del territorio della Communauté ricco di un’eccezionale da flora e fauna sottomarina a pochi metri dalla costa.

Sott'acqua, a terra o in mare, le attività proposte quest'estate porteranno alla scoperta di specie notevoli, alcune delle quali protette, come l'Erbario di Posidonia. In collaborazione con associazioni ambientaliste, club sportivi e organizzazioni locali, gli organizzatori di Natura 2000 hanno dato spazio alla loro ingegnosità e creatività per offrire un programma estivo Mer & Biodiversité ricco e vario, da condividere con gli amici o la famiglia.

Escursioni acquatiche, gite in mare, laboratori alternativi, solo alcune delle idee per delle attività durante le vacanze.

Ve n’é per tutti i gusti: sportivi, avventurosi, soprattutto per i curiosi per natura.

Questi gli appuntamenti

Mese di luglio

Sabato 10: Roquebrune - Randonnée Subaquatique - Plage du Buse

Sabato 11: Menton - Découverte du littoral à bord du Brigantin

Martedì 13: Menton - Stand Alternatif Plastique - Plage des Sablettes

Mercoledì 14: Roquebrune - Éco-geste en mer - Plage du Golfe Bleu

Sabato 17: Roquebrune - Randonnée Subaquatique - Cap Martin

Domenica 18: Roquebrune - Balade Flore & Faune - Cap Martin

Sabato 24: Menton - Randonnée Subaquatique - Plage Hawaï

Domenica 25: Menton - Découverte du littoral à bord du Brigantin

Sabato 31: Menton - Sortie en Kayak - Baie de Garavan



Mese di Agosto

Martedì 3: Roquebrune - Stand Alternatif Plastique - Esplanade Joséphine Baker

Mercoledì 4: Roquebrune - Randonnée Subaquatique - Plage du Buse

Sabato 7: Roquebrune - Éco-geste en mer - Baie du Cap Martin

Sabato 7: Menton - Sortie en Kayak - Baie de Garavan

Domenica 8: Roquebrune - Balade Flore & Faune - Cap Martin

Mercoledì 11: Roquebrune - Randonnée Subaquatique - Cap Martin

Sabato 14: Menton - Éco-geste en mer- Ports de Menton

Mercoledì 18: Roquebrune - Randonnée Subaquatique - Plage du Buse

Sabato 21: Menton - Sortie en Kayak - Baie de Garavan

Domenica 22: Menton - Découverte du littoral à bord du Brigantin

Il programma completo é inserito al fondo di questo articolo.

Per informazioni e prenotazioni:Office de Tourisme Menton, Riviera & MerveillesTelefono. : 04 83 93 70 20ww.menton-riviera-merveilles.fr