Difenditi dal caldo subito senza rinunciare al comfort

Con il caldo estivo è sempre più difficile restare concentrati e attivi a causa dei disagi causati dall’afa e sempre più persone stanno valutando l’acquisto di un condizionatore. Una spinta interessante all'eventuale acquisto è anche favorita dalla possibilità di beneficiare del bonus condizionatori prorogato fino a dicembre 2021. Entro il 31 dicembre infatti, si potrà usufruire di una detrazione che va dal 50 al 65%, senza alcun limite Isee, per i cittadini che vorranno sfruttarlo. L’agevolazione è valida sia per l’acquisto di un climatizzatore nuovo che per la sostituzione di uno già esistente.

Se decidi di acquistare un condizionatore, fai la scelta giusta, recati presso la Hydros Idrotermosanitari di Vallecrosia. Qui potrai beneficiare di promo e prezzi convenienti sui migliori climatizzatori di marche prestigiose come Mitsubishi, Hokkaido, Idema, Daikin e Hitachi. L'offerta è rivolta sia ai privati che ai professionisti.

Hydros è un'azienda di termoidraulica e arredobagno che nel corso degli anni è diventata un punto di riferimento sul territorio per installatori, professionisti e privati. Grazie ad uno staff di tecnici preparati, qui potrai trovare la soluzione ideale per climatizzare i tuoi ambienti.

La Hydros dispone inoltre, di una sala esposizione dove potrai scegliere anche prodotti di termoidraulica, arredo bagno, accessori, vasche idromassaggio, sanitari, rivestimenti, pavimenti e molto altro.

Hydros si trova in via Col. Aprosio 19, al confine con Camporosso Mare, dispone di un parcheggio gratuito per i clienti e su richiesta effettua consegne a domicilio.

Per qualsiasi altra informazione è possibile visitare il (sito), la pagina Facebook o chiamare lo 0184 293333.