La 1ère édition du Salon de la Poesia lancée à Valbonne

''Après la tempête, le calme revient toujours''. Dans l'espoir de surmonter les moments tragiques de notre millénaire et avec cette envie de donner libre cours à nos rêves, nos espoirs, nos passions... éclosent, comme dans un pré en fleur, petit et grands événements : l'humanité s'éveille à la vie, à l'amour, à l'art... dans ses facettes les plus variées.

C'est ainsi que samedi 10 et dimanche 11 juillet, dans la ville de Valbonne (Alpes-Maritimes), en présence du Maire Joseph Cesaro et de l'Adjointe à la Culture Karine Chakir, à été lancée la première édition du ''Salon de la poésie'', organisé par la ville et par l'artiste Alex Aubert.

Deux journées fabuleuses, vécues en pleine communion avec la nature et en harmonie avec les différends auteurs et éditeurs venus des diverses régions de France, tous heureux de faire connaître et partager leurs œuvres littéraires avec le public.

Parmi les auteurs, Maria Salamone, poétesse de renommée internationale, a dédicacé ses recueils ''Pour un chant de vie'' Éditions NEI, et '' In cammino per le vie del cuore'', Pegasus Edition. Comme à l'accoutumé elle a tenu une exposition de poèmes sous cadre, très appréciée pour son originalité, ainsi qu'un récital de poésies en version italo-française. Considérée la seule poétesse en France à avoir vécu professionnellement du fruit de sa création, c'est cette expérience que la poétesse d'origine italienne a voulu partager avec le public. Une expérience empreinte de luttes, sacrifices, défaites, mais aussi de belles victoires qui l'on menée de par le monde. Amour, persévérance, passion, sont sa philosophie, son crédo. Si la poésie ne pourra pas sauver le monde, elle peux néanmoins éveiller les consciences de nous tous êtres humains. Rappelons que la poétesse résidante à Cannes est membre d'honneur de l'Association ''Les Mots d'Azur'' présidée par le poète Pierre-Jean Blazy, qui s'est produit sur le podium de la ''Scène ouverte'', avec une belle pléiade d'adhérents, bercées par la Muse de la poésie.

Alors que les valeurs se perdent de nos jours, il est agréable de constater que les nouvelles générations se rapprochent de nouveau à la poésie, tout comme Sacha Rodrigues, un garçon de tout juste 10 ans, qui a présenté son premier conte pour grands et petits: ''Le rêve de Rose Lune'', écrit en collaboration avec sa maman Alex Aubert. Et la star du Salon de la Poésie de Valbonne, c'était elle, Alex Aubert, écrivain, poète, auteur-compositeur-interprète, fondatrice et organisatrice de cette première édition, qui ne sera pas la dernière, après le succès et la gratitude de tous les participants. Remerciements et gratitudes également envers le maire Monsieur Cesaro et son Adjointe à la Culture, Madame Chakir, qui ont consacré une grande partie de leur temps aux auteurs et éditeur, tous honorés de leur présence.

Dans les photos de haut en bas: la poétesse Maria Salamone; l'Adjointe à la Culture Karine Chakir, le Maire Joseph Cesaro e l'artiste Alex Aubert; le Président Pierre-Jean Blazy; Sacha Rodrigues et sa maman Alex: Maria Salamone devant son stand