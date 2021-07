Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



ANDON

Rêves Bohémiens

Jazz manouche

Martedì 20 lugòlio ore 21



ANTIBES

60e Festival international de jazz "Jazz à Juan"

Fino al 20 luglio ore 20,30

Pinède Gould à Juan-les-Pins



Exposition "Cap'Art Garoupe"

Dal 16 al 18 luglio 2021

Sanctuaire de la Garoupe



Fête de la Marie Madeleine

Dal 17 al 18 luglio 2021

Place Jean Aude



Les expositions Jazz

Fino al 30 agosto 2021

Quattro diversi appuntamenti:

Les photographes de "Jazz à Juan"

Fino al 30 agosto 2021

60 ans de "Jazz à Juan" - L’Expo

Dal 9 al 20 luglio

Les Métiers d’art fêtent le jazz

Dal 9 al 20 luglio

Les fresques sChOOL Jazz

Dal 9 al 20 luglio



Exposition "Xavier Gorce. Les Indégivrables brisent la glace " - Musée Peynet

Fino al 3 ottobre 2021

Musée Peynet et du dessin humoristique



Exposition "Xavier Gorce. Les Indégivrables brisent la glace "

Fino al 3 ottobre 2021

Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Musée Peynet

Place Nationale



Exposition "Le vin, nectar des dieux"

Fino al 30 ottobre 2021

Musée d'Archéologie

Bastion Saint-André



BEAULIEU-SUR-MER

Édition Les Nuits Guitares

Dal 21 luglio al 23 luglio 2021 ore 19,30

21/07 : Pomme

22/07 : Aaron

23/07 : Philippe Katerine

1-3 Rue Jean Bracco



Exposition Hubert Le Gall, une fantaisie grecque

Fino al 26 settembre 2021

Villa Grecque Kerylos

Impasse Gustave Eiffel



CANNES

LES NOCTURNES CANNOISES : QUAI SAINT-PIERRE

Giovedì 15 luglio 2021 dalle 19 a mezzanotte



SEMAINE DU CINÉMA POSITIF

6e édition

Da mercoledì 14 a sabato 17 luglio 2021

Mercredi 14 juillet

20h30 - Projection du film "L’Homme qui a vendu sa peau" de Kaouther Ben Hania en avant-première

Lieu : cinéma Olympia (5 rue d'Antibes, Cannes)

Sur inscription

Jeudi 15 juillet

11h30 - Projection du documentaire inédit "The State of Texas vs Melissa" de Sabrina Van Tassel

Lieu : cinéma Olympia, 5 rue d'Antibes, Cannes

Sur inscription

14h15 - Projection du documentaire "I am Greta" de Nathan Grossman en avant-première

Lieu : cinéma Olympia, rue d'Antibes, Cannes

Sur inscription

15h - L’engagement au cinéma : comment identifier, atteindre et mettre en mouvement un public autour d’une cause ? - Masterclass animée par Ruben Alves

Lieu : Fnac, 83 rue d'Antibes, Cannes

17h30 - Montée des marches du Cinéma Positif

22h - Projection du documentaire « Legacy » de Yann Arthus-Bertrand en présence du réalisateur.

Lieu : Place du marché de La Bocca

Dans « Legacy », Yann Arthus-Bertrand raconte l'histoire de l'Homme et de la nature d'un œil sensible et tranchant, une nature qu'il a vue s'abîmer au fil des années sous l'effet de la pollution et de la déforestation, entre autres. Aujourd'hui, une conscience écologique s'éveille enfin, sans doute un peu tard. Le film que l'on va regarder ce soir nous fait une piqûre de rappel bienvenue et nous montre le bon chemin à prendre pour assurer un meilleur avenir, plus sain et responsable, aux futures générations, et nous réconcilier enfin avec la nature.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Vendredi 16 juillet

10h - Conférences sur le thème « Créer une culture de l'engagement » avec le soutien du CNC (programme prévisionnel)

Lieu : Plage Barrière, bd de la Croisette, Cannes

Sur inscription

Le cinéma comme moyen d’expression de son engagement : le film engagé est le reflet de l’engagement de son réalisateur, producteur… qui profite de cette plateforme pour se faire entendre.

Le cinéma : moteur de changement : comment des films ont servi à susciter un l’engagement ? Les films engagés sont souvent accompagnés d’une action militante, d’un projet à soutenir, ils prolongent leur engagement dans l’espace publique, le film devient un outil pour agir plus concrètement.

13h30 - Conférences sur le thème « L'engagement de toute une industrie » avec le soutien du CNC (programme prévisionnel)

Lieu : Plage Barrière, bd de la Croisette, Cannes

Sur inscription

L’industrie du cinéma s’engage pour une meilleure représentation de notre société : plus de parité, plus de diversité…

L’industrie du cinéma s’engage pour l’environnement : des actions et discours « écolo » à l'écran, des techniques de production « vertes », des éco manager sur les tournages, des aides publiques…

15h10 - Remise du prix du film positif de la sélection du festival

22h - Projection du film « Envole-moi » de Christophe Barratier en présence du réalisateur.

Lieu : Allées de la Liberté, Cannes

Synopsis : Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit, jusqu'au jour où son père, le docteur Reinhard, lassé de ses frasques, décide de lui couper les vivres et lui impose de s'occuper d'un de ses jeunes patients. Marcus a douze ans et vit seul avec sa maman. Il souffre depuis sa naissance d'une maladie grave qui rythme ses journées, entre le centre d'accueil médicalisé où il est scolarisé et des séjours répétés à l'hôpital.Cette rencontre va bouleverser le quotidien de l'un et de l'autre, et tout simplement changer leur vie.

Avec Victor Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard Lanvin, Marie-Sohna Condé, Ornella Fleury, Lili Aupetit, François Bureloup, Daphné de Quatrebarbes, Andranic Manet, Thor Schenker.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Samedi 17 juillet

11h - Pétanque Positive en présence des talents du cinéma positif



CONCERT STÉPHANE BRUNELLO

Venerdì 16 luglio 2021 ore 19

Studio 13 / MJC Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



CONCERT MAXIM FRANCESCO ZONI

Domenica 18 luglio 2021 ore 20

Musée des explorations du monde

Place de la Castre



FESTIVALCinémaProfessionnels

74° FESTIVAL DE CANNES

Fino al 17 luglio 2021 - dal 6 luglio

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



60E SEMAINE DE LA CRITIQUE

Édition 2021

Fino al 17 luglio 2021

LES NOCTURNES CANNOISES : BOULEVARD JEAN HIBERT

Martedì 20 luglio 2021 dalle 19 a mezzanotte



EXPOSITIONS CÔTES ET GENS DE MER DES ALPES-MARITIMES

Fino al 6 agosto 2021

Horaire(s) :

Lundi au vendredi : de 13h30 à 17h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



LUNA PARK

Fino al 31 agosto 2021

Ouvert tous les jours de 20h à minuit

Complexe Pierre de Coubertin - Mûriers

Avenue Pierre de Coubertin

Cannes La Bocca



EXPOSITIONS Peinture FEMMES FATALES : ARTEMISIA GENTILESCHI ET JUDITH DE BÉTHULIE

Fino al 5 settembre 2021

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITIONST JEAN GABRIEL ET ODETTE DOMERGUE

Fino al 19 settembre 2021

Villa Domergue et ses jardins

15 avenue Fiesole



VISIONS DE SAINTE-MARGUERITE

Fino al 14 novembre 2021

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITIONS Peinture GREGORY FORSTNER - LE SOLEIL BRÛLANT SOUS LES PAUPIÈRES FERMÉES

Fino al 5 dicembre 2021

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



CAP D'AIL

Rêves de jardins, jardins rêvés

Fino al 17 settembre 2021

Villa Les Camelias

17 av Raymond Gramaglia - 06320 CAP D'AIL



CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE

Rêves Bohémiens Jazz manouche

Venerdì 16 luglio ore 21



EZE

Exposition Stéphane Blanchard

Fino al 17 luglio 2021

Galerie Municipale - Eze Village

Rue de la Paix



La bonne Anna

Sabato 17 luglio 2021 ore 19,30 - 21

Eze Bord de Mer

Av de la Liberté - 06360 EZE



Promenade théâtrale sur les pas de Nietzsche

Sabato 17 luglio 2021 oree 10,30 - 19

Eze Village

Eze Village



Concerts en déambulation

Fino al 31 agosto 2021

Eze Village

Différents styles de musique : Jazz et blues, Musique de variété, Gypsy - Tzigane...

concerts-en-deambulation

Place du Général de Gaulle



LA COLMIANE VALDEBLORE

Les Folies des Lacs

Domenica 18 luglio 2021 ore 14 e 18

Concerts "pop" au bord des Lacs de la Colmiane de 12h à 18h, avec DJ Set Afroman, Hilly Mandara, Theo Lawrence, Jill is Lucky, Malo.

Au bord des Lacs de la Colmiane



LE CANNET

NICE JAZZ ORCHESTRA

Jazz grande formation

Sabato 17 luglio 2021 ore 21



LEVENS

Exposition de Nathalie Broyelle "Florilège"

Fino al 28 agosto 2021

Galerie du Portal, Levens

Galerie du Portal - 1 Place v. Masseglia



MALAUSSENE

Trio Re-création Jazz

Sabato 17 luglio 2021 ore 21



MENTON

La ville à Vélo !

Visite promenade de la ville en Vélo

Partenza Musée du Bastion tutti i giovedì ore 9,30

Durée : 2h

Tarif : 9 € Vélo électriques à disposition, venir avec son matériel de sécurité et une bouteille d’eau.

Musée du Bastion

2 Quai de Monléon



VISITE GUIDÉE : LE JARDIN SERRE DE LA MADONE

Giovedì 15 luglio 2021 ore 15

Venerdì 16 luglio 2021 ore 15

Sabato 17 luglio 2021 ore 15

Domenica 18 2021 ore 15

Martedì 20 luglio 2021 ore 15

Mercoledì 21 luglio 2021 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio, 06500 Menton



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 15 luglio 2021 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée : Escapade Baroque

Giovedì 15 luglio 2021 ore 15

Place de la conception .



Visite guidée: jardin remarquable le mas flofaro

Giovedì 15 luglio 2021 ore 10

69, corniche André Tardieu



VISITE GUIDÉE ÉCLAIR: LA SALLE DES MARIAGES DE JEAN COCTEAU

Giovedì 15 luglio 2021 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Milonga Tango

avec l’Association Tango Siempre Tango

Giovedì 15 luglio 2021 ore 20

Esplanade des Sablettes



VISITE GUIDÉE: LE JARDIN FONTANA ROSA

Venerdì 16 luglio 2021 ore 10

Jardin Fontana Rosa

Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Orchestre Benty Brothers

bal variétés

Venerdì 16 luglio 2021 ore 21,30

Esplanade Francis Palmero



Marché artisanal

Sabato 17 luglio 2021 dalle 9 alle 18

de la place du Cap au quai Bonaparte.



Delta Project

Une soirée totalement dance pour tout public avec un répertoire tendance.

Sabato 17 luglio 2021 ore 21,30

Esplanade des Sablettes



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 19 luglio 2021 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



Show Top 50 avec l’Orchestre Aud Show – Bal, variétés

Ce spectacle vous emportera jusqu’au bout de la nuit avec les plus gros hits placés au top 50 de ses 50 dernières années. Il vous fera chanter, danser sur les tubes de l’été, les années 80, les années 90, le disco et les artistes incontournables de toutes les générations. Du plus petit au plus jeune, vous aimerez à nouveau entendre les hits de votre jeunesse. Changement de costumes, décors soignés, les chanteurs et chanteuses vous ferons voyager pendant près de 3h30 accompagnés par une très bonnes équipes de musiciens

Lunedì 19 luglio 2021 ore 21,30

Esplanade Francis Palmero



VISITE GUIDÉE: LE JARDIN DE MARIA SERENA

Martredì 20 luglio 2021 ore 10

21 Prom. Reine Astrid



Visite guidée : le jardin du Riviera Palace

Jardin de Palace de la Belle Epoque

Mercoledì 21 luglio 2021 ore 10,30

28 Avenue Riviera



Marché Estival Nocturne

Fino al 29 agosto dalle 19 a mezzanotte

Mail du Bastion



Jeu de piste de l’été

Musée de Préhistoire régionale

Fino al 30 agosto 2021

De 10h à 12h et de 14h à 18h.

Fermé le mardi et les jours fériés.

Musée de Préhistoire régionale

Rue Lorédan Larchey



Exposition: Le Bastion, d’Honoré II à Jean Cocteau

Fino a settembre 2021

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III 06500 Menton



Exposition Prix de la Ville de Menton - PhotoMenton lauréats 2019

Galerie d’art contemporain du Palais de l’Europe

Fino al 30 settembre 2021.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

8 avenue Boyer



MONACO

L’Été Danse !

Da giovedì 15 luglio a sabato 17 luglio 2021 ore 19

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Giovedì 15 luglio 2021, ore 21,30

Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Valery Gergiev. Au programme : Claude Debussy et Igor Stravinsky

Palais Princier - Cour d'Honneur

Place du Palais



Broadway Danny Rose

Venerdì 16 luglio 2021 ore 21,30

51e édition du Théâtre du Fort Antoine : Projection en plein air, "Broadway Danny Rose" de Woody Allen (1984), organisée par l'Institut audiovisuel de Monaco

Fort Antoine

Avenue de la Quarantaine



Jamie Cullum

Venerdì 16 luglio 2021 ore 22,30

Place du Casino

Place du Casino



Meeting des Fiats 500

Sabato 17 luglio 2021 dalle 9 alle 19,3r

1er Meeting International des Fiats 500 de Monte-Carlo

Quai Albert 1er



Vente aux enchères

Sabato 17 luglio2021 ore 17

Collection de Voitures de S.A.S. le Prince de Monaco

Terrasses de Fontvieille



Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Domenica 18 luglio 2021 ore 21,30

Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Gianluigi Gelmetti avec le Coro del Teatro Regio di Parma, Chen Reiss, soprano, Marianna Pizzolato, mezzo-soprano, Paolo Fanale, ténor et Nahuel di Pierro, basse. Au programme : Wolfgang Amadeus Mozart

Palais Princier - Cour d'Honneur

Place du Palais



Concert de Flûte & Harpe

Martedì 20 luglio 2021 ore 21

Concert par le Duo Köln avec Issam Garfi, flûte et Johana Solbes, harpe, au profit de l'Association Musicâme France. Au programme : Sarasate, Cantemir, Saint-Saëns, C.P.E. Bach et Ravel

Eglise Sainte-Dévote

Place Sainte Dévote



Tartuffe d'après Tartuffe d'après Tartuffe d'après Molière

Martedì 20 luglio 2021 ore 21,30

51e édition du Théâtre du Fort Antoine : Représentation théâtrale "Tartuffe d'après Tartuffe d'après Tartuffe d'après Molière" par Guillaume Bailliart accompagné de Vivianne Balsiger

Fort Antoine

Avenue de la Quarantaine



Monaco Art Week

Fino al 18 luglio 2021,

Monaco Art Week : parcours d'expositions, rendez-vous artistiques et table ronde proposés par une dizaine de galeries et maisons de ventes



Entrevue au Féminin

Fino al 16 luglio 2021

Exposition sur le thème "Entrevue au Féminin" de Calypso de Sigaldi, Elizabeth Wessel, Karla, Sutra et Véga Vénusie

Maison de France

42, rue Grimaldi



Théâtre du Fort Antoine

Fino al 6 agosto 2021

51ème édition du Théâtre du Fort Antoine

Fort Antoine

Avenue de la Quarantaine



Exposition Bijoux d’artistes de Calder à Koons

Fino al 29 agosto 2021, dalle 10 alle 20

Grimaldi Forum Monaco - Espace Indigo

10, avenue Princesse Grace



Exposition Alberto Giacometti - Une Rétrospective

Fino al 29 agosto 2021

de 10h à 20h, nocturnes les mardis et jeudis jusqu’à 22h

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Marginalia

Fino al 5 settembre 2021

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Sauber

Avenue Princesse Grace



Shimabuku

Fino al 3 ottobre 2021

Nouveau Musée National de Monaco

Villa Paloma



Exposition interactive "Immersion"

Fino al 30 dicembre 2021

Musée océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



NIZZA

Soirées Estivales 2021 - Nice

Dal 15 luglio 2021 al 19 août 2021

Lympia Espace Culturel Départemental

Giovedì 15 luglio : JB Moundele Afrotrane Quartet et Cathy Palvair

Giovedì 22: luglio : Sandrine Destafanis & « The Brazilian Love Affair »

Giovedì 29 luglio : Milevska Trio

Giovedì 5 agosto : Swing & Song

Giovedì 12 agosto : Ever Jazz

Giovedì 19 agosto : Joanna Abbinanti Quartet

52 Bd de Stalingrad - 06300 NICE



Nice Jazz Festival 2021

Fino al 17 luglio 2021

Place Masséna



Aaahh Bibi

Fino al 17 luglio 2021

20:30 jeudi. 21:00 vendredi. 15:30 et 18:00 samedi.

Théâtre National de Nice

Julien Cottereau - Mise en scène Erwan Daouphars - Avec Julien Cottereau.

Promenade des Arts



Une Antigone de Papier

Fino al 17 luglio 2021

18:00 mercredi et vendredi. 19:30 jeudi. 15:00 samedi

Théâtre National de Nice

Promenade des Arts



Au Fil d’Œdipe

Fino al 17 luglio 2021

19:30 mercredi et vendredi. 18:00 jeudi. 11:00 samedi

Théâtre National de Nice

Promenade des Arts



Arias Baroques - Airs pour Farinelli

Venerdì 16 luglio 2021 ore 20,30

Cathédrale Sainte-Réparate

Place Rossetti



À l’ombre de Matisse : Orchestre d’Harmonie

Domenica 18 luglio 2021 ore 16,30

Scène du parvis Nord du musée Matisse

Concert de l’Orchestre d’Harmonie sur le thème de la musique de films

Musée Matisse

164 Avenue des Arènes de Cimiez



Musique dans les quartiers : Tango Argentin avec le trio Rojo Carmin

Mercoledì 21 luglio 2021 ore 20,30

Jardin Durandy



Concert - Duo Köln

Mercoledì 21 luglio 2021 ore 21

Eglise Saint-Francois de Paule

9 rue Saint-François de Paule - 06300 NICE



Guillaume Tavernier, Architecte de l’Imaginaire

Fino al 28 luglio 2021

Bibliothèque Louis Nucera

2 Place Yves Klein



Voilà l’été !

Fino al 31 luglio 2021

Le 109

50 bd Jean-Baptiste Vérany



Nice Classic Live

Fino al 15 agosto 2021

Scène Matisse - Jardins des Arènes de Cimiez - Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez



She-Bam Pow Pop Wizz! Les Amazones Du Pop

Fino al 29 agosto 2021

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.AM.A.C.

Place Yves Klein



We are Family - Summer Party

Fino al 29 agosto 2021 ore 14 e 21 tutte le domeniche

Parvis du MAMAC

1, Place Yves Klein



Cécile Bart : Je suis bleue

Fino al 30 agosto 2021

Musée National Marc Chagall

36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)



Jonathon Brown investit le Musée d’Art Naïf

Fino al 2 settembre 2021

Musée International d'Art Naif Anatole Jakovsky

23 av de Fabron - Château Sainte-Hélène



Goudji, le poème du feu, 50 ans de féerie

Fino al 12 settembre 2021

Musée Masséna

65 rue de France - 35 Promenade des Anglais



Miles - Julie Béna

Fino al 19 settembre 2021

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard



More shoes more boots more garlic - Camille Lapouge

Fino al 19 settembre 2021Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard



Maintenant l’Origine

Fino al 19 settembre 2021

Musée de Préhistoire de Terra Amata

25 bd Carnot



When Looking Across the Sea, Do You Dream? Otobong Nkanga

Fino al 19 settembre 2021

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard - 06100 NICE



Maintenant, l'Origine

Fiono al 21 settembre 2021

Musée de Préhistoire de Terra Amata

25 bd Carnot - 06300 NICE



Peindre Nice et sa Région - Aux XIX°- Début XX° Siècle

Fino al 21 settembre 2021

Bibliothèque Louis Nucera

2 Place Yves



Sebastião Salgado, « Déclarations »

Fino al 26 settembre 2021

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier - 06300 NICE



Photographes en Asie "Inside Japan" Roberto Badin

Fino al 27 settembre 2021

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Reconstitution théâtralisée du traditionnel tir du canon de midi

Fino al 03 ottobre 2021

Terrasse Nietzsche - Parc de la Colline du Château

Dans le cadre de « Mon été à Nice »

Orario: 11:45 - Tutte le domeniche fine al 3 octobre 2021 (no il 15 et 22 août).

Montée Eberlé - Montée Montfort



Barbara & Michael Leisgen

Fino al 31 octobre 2021

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein - 06300 NICE



Exposition interactive « Wild Immersion »

Fino al 28 novembre 2021

Parc Phoenix

405 Promenade des Anglais - 06200 NICE



Pierre Matisse, un marchand d’art à New York

Fino al 30 settembre 2021

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez - 06000 NICE

Tél : +33(0)4 93 81 08 08

Email : musee.matisse@ville-nice.fr

Informations www.musee-matisse-nice.org

Accessible PMR



EchO

Fino al 25 ottobre 2021

Musée International d'Art Naif Anatole Jakovsky

23 av de Fabron - Château Sainte-Hélène



La Bataille des Beaux-Arts. Art et Politique à Nice au XIXe siècle

Fino al 31 ottobre 2021

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 av des Baumettes



La Télé de Moya – Oh la la, quelle histoire !

Fino al 13 novembre 2021

l'Artistique, Centre d'arts et de Culture

27 bd Dubouchage -



Cent portraits pour un siècle

Fino al 14 novembre 2021

Palais Lascaris

15 rue Droite



"Dans un monde flottant" Caribaï, artiste peintre

Fino al 15 dicembre 2021

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Médias et Sport

Fino al 2 gennaio 2022

Musée National du Sport

Bd des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



Sosno Squatte l'Antique

Fino al 23 gennaio 2022

Musée d'Archéologie de Nice Cimiez

160 av des Arènes de Cimiez - 06100 NICE



ROQUEBRUNE - CAP MARTIN

Giovedì 15

Podium de l’été

Rock avec le groupe Leeps

Espace Public Jean Gioan – 21h (concert gratuit)



Sabato 17

Randonnée subaquatique

Encadrée par Rand’eau Evasion – De 9h30 à 12h

Baie du Cap Martin (25 € - moins de 12 ans 20 € - sur réservation)



Sabato 17

Visite spectacle du site Cap Moderne

Pour les 5 ans de l’inscription du Cabanon Le Corbusier à l’Unesco

Visite et spectacle « Pizzicato » (accordéon et voix) – 15h30 (20 €)



Domenica 18

Visite guidée naturaliste

sur le sentier littoral du Cap Martin

Assurée par le Centre de Découverte Mer & Montagne

(De 9h à 11h) – 6 € (gratuit pour les moins de 18 ans)



Lunedì 19

Podium de l’été

Call me Winston,

dans l’univers de Tarantino

Espace Public Jean Gioan – 21h (concert gratuit)



Mercoledì 21

Soirée Tennis de Table

Espace Public Jean Gioan – De 19h à 23h30 (3 €)



ROUBION

THE MANOUCHE SWINGSONS

Jazz manouche

Dabato 17 luglio 2021 ore 21



SAINT-BLAISE

ROCCASSERA QUARTET Jazz de Méditerranée – JAZZ METROPOLE

Sabato 17 luglio 2021

Esplanade de la Mairie



SERANON

NICE JAZZ ORCHESTRA

Jazz grande formation

Domenica 18 luglio 2021 ore 18,30



VALDEBLORE

Millefonts & une Nuit

Sabato 17 luglioi2021

Soirée d'observation du ciel d'été animée par Florent BAILLEUL, organisée par le Parc du Mercantour.

Parking des Millefonts



VENCE

Les Nuits du Sud - Vence

Fino al 18 luglio 2021

Place du Grand Jardin Festival

Obbligatorio pass sanitario



VILLEFRANCHE-SUR-MER

La Face Intime de Volti

Fino al 19 settembre 2021

Citadelle de Villefranche-Sur-Mer