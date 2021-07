“La mia estate a Cemenelum”, tante proposte per trascorrere alcune ore tornando indietro nel tempo (Foto)

Un’idea piacevole per trascorrere qualche ora come ci si trovasse ai tempi dell’antica Roma, quando sulla collina di Cimiez esisteva una comunità chiamata Cemenelum.

Il Museo archeologico di Nizza / Cimiez e il Museo Matisse invitano a trascorrere l'estate a Cemenelum.

Fino all'11 settembre viene proposto un vasto ed intenso programma da “vivere” all’ombra del giardino di Cimiez o fra gli scavi archeologici.

Questo il programma del mese di luglio :



Mercoledì 21 e 28 luglio alle 11 al Musée Matisse e alle 14 alla Musée d'Archéologie de Nice / Cimiez

Cet été, performez à Cimiez : Atelier de Création Multidisciplinaire Instantanée avec Audrey Vallarino

Un’iniziativa che consentirà di fare appello all'immaginazione di ciascuno, alla capacità di creatività ed a creare un rapporto diretto con il luogo, la sua storia, le sue opere e le persone presenti.

Si tratta di dare uno sguardo al passato e interpretarlo nel presente, entrare in un rapporto con il suo ambiente e sentirsi in armonia, scoprire un artista, le sue opere e i loro segreti: il Soundpainting è l'arte di creare insieme. L'intenzione del laboratorio è quella di creare e promuovere lo scambio e la coesione in famiglia, nella gioia della creazione, della sperimentazione e dell'improvvisazione collettiva.

Gratuito su prenotazione, salvo disponibilità.

Via e-mail

Museo di Archeologia : musee.archeologie@ville-nice.fr

Museo Matisse: sylvie.garet@ville-nice.fr





Venerdì 16 luglio ore 16 presso il Musée d'Archéologie de Nice / Cimiez

Cemenelum fait sa comédie : Visite théâtralisée du site archéologique au fil de danses et de musiques antiques par Ghislaine Caccia.

All'indomani delle Idi di Augusto e in occasione della Nemoralia, antiche feste in onore di Diana, l’invito è quello di scoprire la storia e il sito romano di Cemenelum con un approccio artistico, coreografico e umoristico.

Lasciarsi trasportare dai venti di Eolo e dal ritmo a piedi dei guerrieri di Marte in un viaggio nel tempo.

Incontrare Giove, Venere e molti altri personaggi.

Un ligure racconterà l'arrivo dei romani nella regione e la giornata proseguirà con una visita una visita alle delle terme in compagnia di uno schiavo molto professionale.

Prenotazione al numero 04 93 81 59 57 o con mail indirizzata a musee.archeologie@ville-nice.fr

Costo: 6 euro a persona, gratuito per i minori di 13 anni.



Venerdì 30 luglio ore 19 presso il Musée d'Archéologie de Nice / Cimiez

Autour du Faune: Trio de danse mythologique à suivre dans un jardin classique par la Compagnie des Délices.

Una bella serata estiva al museo, nel corso della quale il pubblico incontra storie e artisti antichi.

Ci si muoverà intorno al fauno, s’invocheranno i geni che abitano i nostri giardini e le decorazioni classiche: gli dei Pan, Bacco e Cupido, le eroine Alcyoné, Ariane ed Echo, le bellissime Narciso e Ceyx.

Tre scene coreografiche con brevi elementi di mediazione, in luogo ove tutto è danza al suono di un flauto: L’envol du Kérylos, L’effluve de Pan e l’Agapé.

Spettacolo coreografico creato e ballato da Ghislaine Caccia, Vincent Lambert e Marina Matic.

Musica eseguita al flauto da Anne-Marie Biagioli, alla voce e alla chitarra di Vincent Lambert.

Coproduzione di villa Kérylos, su idea di Vassiliki Mavroidakou-Castellana e Antide Viand.

Gratuito su prenotazione, salvo disponibilità.

Prenotazione al numero 04 93 81 59 57 o via e-mail: musee.archeologie@ville-nice.fr



Il Museo archeologico di Nizza / Cimiez si trova in Avenue des Arènes 160 a Nizza.