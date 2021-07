Presentazione Cocooners: la community over 60

Cocooners è una community per over 60 che racchiude in sè svariate esperienze di utenti e non solo. É un movimento di rinnovata consapevolezza, dove avere più di 60 anni è semplicemente un punto di partenza e non un punto di arrivo. Infatti, si apre un nuovo ventaglio di esperienze e allargamento delle proprie vedute o conoscenze.

Che cos'è Cocooners

L'idea dei suoi ideatori è piuttosto semplice quanto determinata: liberarsi della convenzione sociale dell'età anagrafica. Basti pensare ai vari giudizi e pregiudizi che colpiscono chi ha per così dire raggiunto la "terza età". Sembra che ad una certa età si debba mantenere un certo tenore di vita, ci siano cose che si possono o non possono fare, e cose che si devono o non devono fare. In tutto questo, l'idea è che l'età avanzata è negli occhi di chi vede, piuttosto che in chi li porta con sè. Da qui l'opinione di Cocooners che l'età avanzata non è nè un traguardo nè l'inizio di una discesa dopo una salita. É semplicemente il punto di partenza per un'esperienza straordinaria che ancora attende di essere vissuta.

Cocooners come luogo di esperienze

Cocooners.com offre ai propri utenti e membri varie esperienze vissute, così da suscitare curiosità e magari l'idea di poterle vivere voi stessi. Questo è forse il punto principale di Cocooners: proporsi come un hub, un punto d'incontro, virtuale e non, con la finalità di smuovere un qualcosa nelle persone, sia essa curiosità, stimoli, approfondimenti di esperienze. Insomma, dare linfa vitale a tutti coloro credono che con l'età avanzata non si abbia più voglia di conoscere.

Valore in base alle esperienze

Altro punto fondamentale riguarda la visione dell'età anagrafica, come già anticipato. Qui non si è visti in base a quel numero che appare nella carta d'idenitià ed conosciuto come "data di nascita". Il valore di ognuno è dato dalle proprie esperienze, dai propri viaggi, dalle conoscenze acquisite nel corso del tempo. La volontà è quella di creare empatia tra gli iscritti, una sorta di corto circuito di chimica in cui potersi riconoscere, e del quale ci si sente parte integrante in maniera naturale.

Cocooners come fonte di energia

Tutte queste idee, parole, concetti, vogliono puntare su una cosa fondamentale, ovvero la fonte di energia. Tutto quello che troverete su Cocooners.com ha il chiaro intento di darvi una nuova forza vitale, quella scossa di elettricità che vibra e risuona in chi ne viene in contatto. Quindi, talmente forte da scardinare i classici preconcetti legati all'età, e che vi porterà a fare cose che vi faranno sentire vivi e vi faranno soprattutto divertire.

Il manifesto di Cocooners

Vale la pena riassumere tutto quanto abbiamo accennato con il manifesto Cocooners. L'età per il manifesto è semplicemente un numero. Per alcuni un traguardo, per altri una nuova ripartenza. Per questi ultimi vale l'ideale di Cocooners: difatti in loro questo significa che l'età diventa emozione, sfida, scoperta, stimolo, incontro, e tanto altro. In altre parole l'età per Cocooners non esiste, perché ogni individuo è quello che ha vissuto, e che vive ancora, senza rinunce nè compromessi, ma soprattutto si è la vita che ancora deve essere vissuta. La vita deve essere vissuta in maniera piena, perché ci è stato concesso del tempo a disposizione, meritato e che vale la pena godere appieno. Riassumendola con un'unica frase: "tenetevi l'età, noi ci prendiamo la vita". Questo è, in definitiva, il motto cardine di Cocooners.

Agevolazioni

Tenete inoltre presente che, aderendo alla membership di Cocooners, avrete la possibilità di godere di agevolazioni e sconti come ad esempio sconti sulle visite specialistiche, oppure su corsi di cucina o ancora su lezioni di yoga. Ma non finisce qui, perché la scelta è molto vasta. Insomma, se la vita va vissuta a pieno, vale anche la pena di usufruire anche delle molteplici opportunità di sconto che Cocooners mette a disposizione dei propri affiliati.