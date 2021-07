Joblio interverrà al Global Investment Forum sulle problematiche riguardanti i Migranti Economici nel Mondo che si svolge in Costa Azzurra

Joblio illustrerà il proprio impegno nella risoluzione delle problematiche riguardanti i Migranti Economici nel Mondo alla Conferenza 2021 per gli Investimenti a favore dello Sviluppo Sostenibile (2021 Investment in Sustainable Development Conference) che sarà ospitata dal CC Forum. Il Presidente David Arkless e il CEO Jon Purizhansky presenteranno la piattaforma tecnologica nel corso della conferenza incentrata su innovazione aziendale e attività legislativa.

Il Presidente Arkless ribadirà il sostegno di Joblio nell’innovazione per realizzare modelli di assunzione sostenibili a beneficio dei diritti umani e a discapito delle attività criminali. Nel suo intervento, Purizhansky si soffermerà sulla possibile risoluzione, in modo sostenibile, della questione dei migranti globali dalla quale potrebbero trarne pari beneficio datori di lavoro e dipendenti. Spiegherà come la piattaforma tecnologica all’avanguardia di Joblio miri a salvare vite umane, ad aprire mercati globali e a contribuire alla realizzazione di un mercato della forza lavoro trasparente.

La presentazione dimostrerà come la piattaforma di Joblio possa rafforzare gli sforzi per una ripresa globale post COVID-19. Riconoscendo la necessità dei lavoratori migranti di inviare sostegno economico alle famiglie in patria, l’impegno di Joblio è volto a fornire un modello di assunzione sostenibile in grado di potenziare l’economia internazionale. Spostando l’attenzione dagli intermediari ai lavoratori migranti stessi che sono alla ricerca di un’occupazione lavorativa, Joblio fornisce una soluzione contro la dilagante corruzione che affligge i mercati globali del lavoro.

All’evento, che si svolge sulla Costa Azzurra, parteciperanno senior leader per gli investimenti e le attività commerciali provenienti da ogni parte del mondo. Oltre al Presidente Arkless e al CEO Purizhansky, altri partecipanti di rilievo alla conferenza saranno Steven O’Brien, Segretario Generale del G20 Foundation, il Principe Michael del Liechtenstein, Fondatore e Presidente della società Geopolitical Intelligence Services.

Gli argomenti che saranno trattati nel corso del forum riguarderanno le tecnologie emergenti, l’ambiente e le energie rinnovabili, l’inclusione sociale e la filantropia, la sanità e l’educazione. Investitori e responsabili delle politiche avranno la possibilità di incontrare e ascoltare innovatori leader alla guida di startup in questi settori.

Le precedenti edizioni del CC Forum si sono svolte a Londra (Ottobre 2019), Monaco (Settembre 2020) e Dubai (Aprile 2021).