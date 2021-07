“Film romantici”, domani sera i fuochi d’artificio di Cannes vogliono emozionare il pubblico

Seconda serata del Festival International d’Art Pyrotechnique di Cannes: domani sera, mercoledì 21 luglio, alle ore 22 saranno dei “fuochi francesi” a colorare la Baia.

Sarà la volta di Brézac Events e del suo designer Patrick Brault a colorare il cielo con uno spettacolo dal titolo: "Film romantici".



Brézac Events

Da 60 anni, Brézac Events vede consolidare la sua considerazione in Francia e nel mondo. Riconosciuta come una delle prime aziende europee negli spettacoli pirotecnici, i fuochi d'artificio di Brézac Events hanno come filo conduttore quello di non smettere mai di sviluppare la propria fantasia per sorprendere e commuovere sempre di più il pubblico.

Questa passione per la loro professione è stata premiata in molti festival internazionali, come Montreal, Macao, Shanghai e Manila.



Thème : Films romantiques

Il tema: "Film romantici" mirerà ad emozionare gli spettatoti con un programma all’insegna delle emozioni, una più romantica dell'altra.

I film danno spazio ad amori tragici, alla gelosia, alla solitudine, ma suscitano anche tenerezza, speranza e segreta felicità.

Film che abbiamo visti molte volte e che amiamo ancora: che finiscano bene o male, le storie d'amore nei film sono spesso complicate e travolgenti.

Altrimenti non vi sarebbero storie da raccontare. È anche per questo che ci commuovono e ci sfidano. L'amore ci circonda ogni giorno e le sue gioie e i suoi dolori sono la fonte delle più grandi emozioni umane.

Lo spettacolo pirotecnico sarà sottolineato da molte melodie e canzoni che hanno contraddistinto film famosi.





Le Moulin Rouge: El tango de Roxane – E.MC Gregor/ J.Feliciano/ J.Koman

Talons Aiguilles: Piensa en mi – Luz Casal

Dirty Dancing: Time of my life – B.Medley/ J.warnes

Batman Forever: Kiss from a Rose – Seal

Pretty Woman: Oh, pretty woman – Roy Orbison

Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain: La valise d’Amélie – Y.Tiersen

Le Lauréat: Sound of silence – Touch of class

La,La,Land: Someone in the crowd – E.Stone



Appuntamento domani sera, mercoledì 21 luglio, alle ore 21 di fronte alla Baia di Cannes.